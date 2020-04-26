Греция планирует открыть туристический сезон с июля

Греция собирается открыть туристический сезон уже в июле. Для того, чтобы иностранцы могли на законном основании посетить Элладу, у них на руках должен быть «паспорт здоровья».По сути, это документ, в котором указывается, что перед поездкой гражданин в своей стране сдал тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным.

Министр туризма Харис Феохарис, выступая на одном из телеканалов, сообщил, что еще предстоят консультации с Евросоюзом, в каких странах борьба с коронавирусом будет считаться успешной — туристов из этих стран в Грецию пустят. Других, получается, нет. Пока проходной балл, по предварительным данным, набрала лишь Германия — про остальные страны министр не упоминал.

Впрочем, предполагаемая система контроля уже вызвала критику. Человек сдал тест, а пока долетел, пока сидел в разных аэропортах, запросто мог этот вирус подхватить. Такой ситуации опасаются и туристы и сами греки.

Сезон продлится с июля по сентябрь, а если повезет с погодой и эпидемиологической обстановкой, то и до ноября. Однако ожидается, что туристов будет примерно в два раза меньше, чем обычно.

А 27 апреля в Греции начнется снятие ограничений. Первыми свои двери откроют суды и реестры недвижимости. А с 4 мая на материковой части страны разрешат выходить на улицу без предварительного уведомления о маршруте. Однако собираться большими группами будет по-прежнему запрещено — не более 10 человек. Как будет на островах — в каждом случае будут решать по ситуации.

В тот же день откроются магазины (кроме крупных торговых центров), заработают малые предприятия, салоны красоты и парикмахерские. Но навести красоту можно будет только по предварительной записи, уточняет портал «Русские Афины».

Благодаря введенным в стране жестким мерам, эпидемии не дали распространиться. С нарушителями карантина полиция не церемонилась. Собрались на Пасху верующие у ворот одного из храмов — им сказали разойтись. Не послушались - разогнали дубинками и гранатами со слезоточивым газом. Граждане тоже проявляли бдительность. Пассажир электрички кашлял и жаловался на температуру — соседи по вагону сообщили в полицию. На ближайшей станции больного пассажира усадили в машину «скорой помощи», пассажиров высадили, а поезд отправили на дезинфекцию.

В результате на страну с населением около 11 млн человек приходится 130 умерших от коронавируса, причем уже дважды фиксировалась нулевая суточная смертность. Общее число инфицированных составило 2506 человек.