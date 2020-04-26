2020-04-26T19:08:24+03:00
В мире

Греция планирует открыть туристический сезон с июля

Иностранцев будут пускать в страну по «паспорту здоровья»
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
В Греции туристов ждут уже в июле 2020 года.В Греции туристов ждут уже в июле 2020 года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Греция собирается открыть туристический сезон уже в июле. Для того, чтобы иностранцы могли на законном основании посетить Элладу, у них на руках должен быть «паспорт здоровья».По сути, это документ, в котором указывается, что перед поездкой гражданин в своей стране сдал тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным.

Министр туризма Харис Феохарис, выступая на одном из телеканалов, сообщил, что еще предстоят консультации с Евросоюзом, в каких странах борьба с коронавирусом будет считаться успешной — туристов из этих стран в Грецию пустят. Других, получается, нет. Пока проходной балл, по предварительным данным, набрала лишь Германия — про остальные страны министр не упоминал.

Впрочем, предполагаемая система контроля уже вызвала критику. Человек сдал тест, а пока долетел, пока сидел в разных аэропортах, запросто мог этот вирус подхватить. Такой ситуации опасаются и туристы и сами греки.

Сезон продлится с июля по сентябрь, а если повезет с погодой и эпидемиологической обстановкой, то и до ноября. Однако ожидается, что туристов будет примерно в два раза меньше, чем обычно.

А 27 апреля в Греции начнется снятие ограничений. Первыми свои двери откроют суды и реестры недвижимости. А с 4 мая на материковой части страны разрешат выходить на улицу без предварительного уведомления о маршруте. Однако собираться большими группами будет по-прежнему запрещено — не более 10 человек. Как будет на островах — в каждом случае будут решать по ситуации.

В тот же день откроются магазины (кроме крупных торговых центров), заработают малые предприятия, салоны красоты и парикмахерские. Но навести красоту можно будет только по предварительной записи, уточняет портал «Русские Афины».

Благодаря введенным в стране жестким мерам, эпидемии не дали распространиться. С нарушителями карантина полиция не церемонилась. Собрались на Пасху верующие у ворот одного из храмов — им сказали разойтись. Не послушались - разогнали дубинками и гранатами со слезоточивым газом. Граждане тоже проявляли бдительность. Пассажир электрички кашлял и жаловался на температуру — соседи по вагону сообщили в полицию. На ближайшей станции больного пассажира усадили в машину «скорой помощи», пассажиров высадили, а поезд отправили на дезинфекцию.

В результате на страну с населением около 11 млн человек приходится 130 умерших от коронавируса, причем уже дважды фиксировалась нулевая суточная смертность. Общее число инфицированных составило 2506 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В партии Зеленского опровергли причастность России к пожару на военном складе 2017 года
Украинские фермеры перекрыли дорогу из-за карантина по коронавирусу
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам в период пандемии коронавируса
Депутат Госдумы просит проверить на оскорбление чувств верующих сериал "Зулейха открывает глаза"
В Стамбуле к опустевшей из-за коронавируса набережной приплыли дельфины
В Италии готовятся к закрытию страны для туристов до конца года
Главный детский инфекционист Минздрава выступил за продление режима изоляции до 12 мая
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
The Washington Post: Над столицей КНДР низко летают вертолеты, жители скупают товары первой необходимости
Россия приостановит экспорт зерна до 1 июля
Впервые от коронавируса умер архиерей РПЦ
Песков пошутил, что Путин "на пути становления как вирусолог"
Участковый на свои деньги оплатил аренду семье с детьми, которых выгнали на улицу
В Мосгордуме оценили планы по установке памятника врачам
"Это в 21 веке снято?": В Сети высмеяли поход украинских моряков
Внимательно послушали совет Трампа: американцы стали пить моющие средства, чтобы «очистить» организм от вируса
Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России сократились до 10%
В Кремле оценили первую стодневку работы правительства
"Полные хранилища грозят коллапсом": Новак заявил о скором росте спроса на нефть
На следующей неделе Путин может выступить с новым обращением о ситуации с коронавирусом
В Госдуме отреагировали на сообщения о смерти или болезни Ким Чен Ына
В Москве могут поставить памятник врачам, погибшим во время эпидемии коронавируса
За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое
Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза, известный своими симпатиями к России
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», возвращается в Находку
В России за сутки от коронавируса умерло 66 человек