2020-04-27T11:01:08+03:00
Общество

В России стартовал экологический онлайн-марафон

Цель марафона - показать, как осознанный подход к вещам меняет не только личную жизнь, но планету в целом
Анна ГЛАДКИХ
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Образовательные программы об ответственном потреблении пройдут по направлениям: быт, услуги, мода и красота. Фото: shutterstock.com.Образовательные программы об ответственном потреблении пройдут по направлениям: быт, услуги, мода и красота. Фото: shutterstock.com.
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Принять участие в марафоне осознанного потребления, проводимого мультицентром «Контора пароходства» приглашают жителей Тюмени и всех желающих. Все мероприятия проходят в режиме «сидим дома», поэтому подключиться к онлайн-событиям можно из любого уголка страны. Участникам расскажут, как экологично избавиться от ненужных вещей, на что стоит обращать внимание при выборе бытовой химии и косметики и как жить без лишних трат. Основные образовательные программы об ответственном потреблении пройдут по направлениям: быт, услуги, мода и красота.

Например, 28 апреля основатель экологичного бренда Good bag Дарья Рябова научит участников марафона шить экомешочки. 30 апреля психолог Наталья Баймуратова расскажет, как не поддаваться маркетинговым уловкам и научиться делать покупки осознанно.

Заключительный эфир о бережном потреблении и образе жизни проведет эколог и урбанист Маргарита Каурова.

Помимо лекций и мастер-классов участники могут выполнить домашние задания: сшить маску по видеоуроку, приготовить натуральное средство косметики или сделать подборку базового гардероба для себя. Результаты необходимо будет направлять кураторам проекта. По окончании марафона участники, выполнившие наибольшее количество заданий, получат призы от партнеров проекта.

— Мы поняли, что можем сделать мир лучше, необходимо лишь начать с себя. Например, заменить полиэтиленовый пакет удобной, тканевой сумкой подарить вещам вторую жизнь, осознанно подходить к вопросу покупок. Поддерживать местный бренд, использующий экологичный подход в создании своего продукта, — рассказала программный директор «Конторы пароходства» Юлия Саначина.

Онлайн-марафон продлится по 1 мая. Присоединиться к проекту может любой желающий, написав в личные сообщения группы «Конторы пароходства» в ВКонтакте.

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