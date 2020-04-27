437 суток в космосе

Что мы вообще знаем о самоизоляции?

Даже и сейчас, когда столько людей перебывало за порогом Земли, достижения Валерия Полякова вызывают восхищение - почти два года в космосе! В одном своем полете он пробыл восемь месяцев, а 25 лет назад вернулся из полета, который продолжался 14,5 месяца! А если точнее, то 437 суток 17 часов и 58 минут!

Почти два года (по сумме полетов) из жизни человека, полного сил, значит, и желаний, надежд, радости быть с семьей, встреч с друзьями, с отпуском у теплого моря или где-то еще, когда чувствуешь себя счастливым… И вдруг всего этого нет. А есть только замкнутый тесный объем космической станции, все сплошь в приборах. И, когда перед глазами, если прильнуть к иллюминатору, открывается пусть по-своему и прекрасное пространство, но если изо дня в день - значит, однообразное, либо черное ночное, либо солнечное, ослепляющее светом безмолвие… К счастью, много, бесконечно много работы. И Полякова она спасала и наполняла жизнь особенным смыслом. Я спросил вскоре после его второго полета: «Вам не показалось, что вы постепенно, незаметно для самого себя становитесь немного другим человеком? И еще: что вас в космосе беспокоило больше всего?»

- Понимание того, что на Земле сейчас живется очень трудно, тяжело. В космосе у человека складывается иная психология, и ты поневоле возвращаешься к вечным святым истинам. Ну и, конечно, заботы о своих близких беспокоили: как они там, в этой трудной, непредсказуемой жизни…

- А если сравнить оба ваших полета, намного ли этот, последний, был тяжелее?

- Намного, конечно. У меня менялись экипажи. Снова и снова надо привыкать, завоевывать и подтверждать авторитет хозяина дома, врача.

- Если честно, хотелось бы вам когда-нибудь еще полететь?

- Нет. У медиков есть заповедь: не навреди. Мой организм находится в таком состоянии после двух полетов, что третий совершенно свободно может уже навредить. И главное, я считаю, что основное дело своей жизни я сделал. Свою человеческую задачу выполнил.

И я порадовался за него.