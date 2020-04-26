2020-04-26T23:43:35+03:00
Звезды

Певица Лика Стар осталась без работы в Италии: «Я честно отсидела 58 дней карантина. Жду мая — окунусь в море с разбега!»

В стране скоро снимут часть ограничений, введенных из-за пандемии
Ирина ВИКТОРОВА
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Певица Лика СтарПевица Лика СтарФото: Instagram.com
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Певица Лика Стар почти двадцать лет живет в Италии - на острове Сардиния. Лика сидела в доме на карантине с мужем и детьми. Конечно, самоизоляция в коттедже с возможностью прогуливаться на участке гораздо лучше времяпровождения в квартире. Но певица тоже с нетерпением ждет снятия ограничительных мер – естественно первый этап не вернет итальянцев к прежней жизни, но ряд запретов уберут.

Лика радуется: «Италия выходит из карантина! Итальянцы честно отсидели все 58 дней карантина - послушная нация. Я тоже со своей семьей честно сидела дома, сходила потихоньку с ума от всего происходящего, никого не видела, в гости не ходила! Мои дети ждут встречи со своими друзьями, а я встречу с морем, в которое я окунусь сразу с разбегу 4-го мая!»

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ЛИКА СТАР живет в Италии, на Сардинии
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В Италии с 4 мая разрешат прогулки - максимум двое взрослых и детей, живущих вместе, смогут выходить на улицу вместе. Групповые игры на детских площадках останутся под запретом, как и запрет на сбор людей на открытом воздухе и в помещении. Разрешат спорт на открытом воздухе при соблюдении расстояния между людьми в два метра. Можно будет посетить магазин не только у дома, но торговые центры и рынки – если они не продают продукты питания по-прежнему будут закрыты. Рестораны и кафе останутся закрытыми, но еду на вынос можно будет купить. Обязательно ношение масок. Передвижение в другие регионы останется под запретом.

Лика поет в России, а в Италии она занимается бизнесом – арендой вилл, но туристов в этом сезоне не будет. Поэтому семью будет обеспечивать муж Лики, но в стране многие виды бизнеса пострадали. Лика сообщила, что некоторым категориям итальянцев выплатили за месяц пособие в 600 евро (это 48 тысяч рублей). Певица еще недавно жаловалась: «У меня нет работы и неизвестно, когда она теперь будет. У меня трое детей! Кто оплатит аренду офиса моему мужу, кто вернёт ему прибыль от слетевших контрактов?» Но сейчас вместе с итальянцами она рада первому послаблению карантинных мер, надеясь на скорое возвращение к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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