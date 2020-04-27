Марат Башаров впервые рассказал, почему не смог жить с Екатериной Архаровой

Марат Башаров в шоу «Секрет на миллион» впервые рассказал, как он ударил бывшую жену Екатерину Архарову. 45-летний актер признался ведущей шоу Лере Кудрявцевой: когда он женился на Кате, то не подозревал о некоторых отрицательных чертах ее характера. Они сыграли пышную свадьбу в мае 2014 года, а уже в октябре Екатерина попала в больницу – она обвинила супруга в том, что он избил ее и сломал ей нос. В 2015 году супруги развелись.

По словам Марата, уже после свадьбы он обнаружил, что у Екатерины сильное пристрастие к алкоголю.

- Меня на ее счет предупреждали друзья, но я не стал никого слушать, - поделился он. – Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному – у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа.

По словам артиста, когда Архарова выпивала, то теряла контроль над собой. Марату даже приходилось запирать ее. Башаров вспомнил, как она на каком-то дне рождения полезла в драку.

- Приходилось постоянно Катю закрывать в каком-нибудь номере, - сообщил артист. – Ну куда это годиться, человек пьяный выходит, начинает скандалить, постоянно ругается… Очень некрасиво.

После этого случая Башаров позвонил родителям Екатерины и предложил им купить билет для дочери домой. Екатерина уехала в Москву, они месяц не общались. За это время Башаров принял решение развестись. И тут Екатерина приехала к нему в загородный дом и устроила, по его словам, разборки. Он предложил жене развестись и попытался выставить ее из дома.

- Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: „Заберите, пожалуйста, свою дочь“. Это была истерика, - вспоминает актер.

По словам актера, Екатерина сильно пила.Фото: Борис КУДРЯВОВ

После этого разразился страшный скандал. По словам Башарова, особенно его старался очернить Эммануил Виторган, который является дядей Архаровой.

- Когда случился скандал, Виторган со своей супругой первыми прибежали за гонорар в одну из студий и начали поливать меня грязью, - говорит Башаров. - Я знаю, что они получили за это деньги. Поливали грязью они меня так, будто бы они присутствовали на нашей свадьбе, в тот день были у меня дома и знают про наши отношения лучше всех в стране и в мире.

Актер рассказал, что на самом деле Виторган не является близким родственником Архаровой: хотя ее отец и называет Эммануила Гедеоновича своим троюродным братом, они практически не родня.

- Мне сказали, что Архарова никакого отношения к Эммануилу Виторгану не имеет. Катин отчим говорит, что он троюродный брат его. Насколько мне известно, что родство там максимально далекое. Когда у нас с Катей была свадьба, мама и папа ее даже не пригласили Виторгана и Ирочку (Ирину Млодик, жену Виторгана – Ред.), ибо они были в жутчайшей ссоре, - признался Башаров в интервью Лере Кудрявцевой.

К слову, хотя Башаров и обвиняет Екатерину Архарову в пристрастии в алкоголю, известно, что сам он давно дружит с зеленым змеем. То, что артист много пьет, не раз подтверждали и его бывшие жены, и коллеги. По словам знакомых, именно тяга Марата к спиртному разрушила все его браки.

Новым избранником актрисы стал ресторатор Артем Илясов. Фото: Инстаграм.

После развода с Башаровым Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Избранником 45-летней актрисы стал столичный бизнесмен, владелец ресторана Артем Илясов. В прошлом году Архарова родила мужу сына Данилу.