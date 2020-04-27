«Натерпелась столько страха»: Лолита рассказала, из-за чего лишилась возможности иметь детей

56-летняя Лолита Милявская призналась, что в молодости стала жертвой несчастного случая, из-за которого она осталась бесплодной. Певица откровенно рассказала, как ради съемок очередного клипа пожертвовала своим здоровьем.

Дело было в 1995 году, Лолита вместе с мужем Александром Цекало снимала клип «Баден-Баден».

- Это был павильон на ВДНХ, зимой, минус 26, люди ходили в шапках. В витрине, в которой были осетры, вода была даже не минус 12, а меньше, просто осетры эти выставочные не живут при другой температуре, - рассказала певица во время шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

По сюжету Лолита должна была плавать в аквариуме вместе с осетрами. При этом певица была облачена в костюм 18-го века: платье с кринолином и высокий парик. Именно этот парик чуть не стал причиной гибели звезды.

- На мне был каркас и парик, который весил 10 килограммов. И произошла страшная вещь: при погружении, а надо было сниматься под водой, просто уйти под воду, я опустилась на дно и уткнулась в стекло, парик намок, и я не смогла всплыть. И когда я всплыла, все поняли что это катастрофа, я реально задыхаюсь. Парик просто согнулся, потому я всплывала попой, он меня тянул книзу, и я натерпелась столько страха, - вспомнила певица.

Лолиту вытащили из воды и откачали, но она сильно простудилась. После этого случая у нее начались проблемы по женской части, от которых она потом много лет лечилась.

- После этого я попала на операционный стол, с внематочной беременностью. С этого начались мои большие классные женские приключения. Вот этот «подвиг» стоил мне возможности деторождения. Сейчас я бы не пошла на это, - призналась Милявская.

Лолита лишилась возможности иметь детей во время съемок очередного клипа с мужем Александром Цекало.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 1998 году у Лолиты появилась дочь Ева. А через два года певица рассталась с Александром Цекало. Хотя продюсер дал девочке свою фамилию, он никогда не относился к ней, как к родной. Поначалу считалось, что Лолита родила Еву от другого мужчины. Однако в последнее время в окружении певицы говорили, что она удочерила девочку, взяв ее в 1998 году из киевского детдома. Лолита в интервью только упоминала, что родила наследницу недоношенной — шестимесячной. Певица приложила много усилий, чтобы восстановить здоровье малышки и социально ее адаптировать.

А недавно Лолита шокировала поклонников заявлением о том, что она лишила Еву наследства. По словам звезды, она сделала это, чтобы защитить дочку, и чтобы та не стала жертвой мошенников.

- Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила, - объяснила певица свое решение в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Дочь Лолиты Ева.

Певица призналась, что доверила будущее Евы родным – у нее есть близкие люди, которые позаботятся о девушке, если с Милявской что-то случится.

Сейчас Еве 21 год, она постоянно проживает в Польше. Девушка знает несколько иностранных языков, она закончила филологический факультет одного из Варшавских институтов. Со своей звездной мамой Ева с детства виделась нечасто – Лолита работала в России, а девочка жила в Киеве с бабушкой. Тем не менее, певица всегда с нежностью говорит о дочке и очень надеется, что Ева подарит ей внуков.