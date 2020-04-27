Аномалии погоды в Росиии: Рекордная жара в Сибири, засуха на юге и холодный апрель в Москве

ХОЛОДНЫЙ АПРЕЛЬ – ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ

В Москве впервые за 15 лет выдался аномально холодный апрель. Аномалия, конечно, символическая: средняя температура месяца всего на полградуса ниже климатической нормы, сообщают в Московском метеобюро. Но даже такого не случалось уже 15 лет, с 2005 года, когда середина весны тоже была неласковой. А сейчас еще и по контрасту с рекордно теплой зимой и солнечным мартом апрель удивил снегопадами и ночными заморозками.

Во многих российских регионах погода в апреле-2020 тоже аномальная – но совсем по-другому.

РЕКОРДНАЯ ЖАРА В СИБИРИ

Стереотипный эпитет “сибирские морозы”, похоже, пора менять на “сибирский зной”. В апреле-2020 в Сибири стоит 30-градусная жара, как в разгар лета! По сравнению с климатическими нормами температура выше на десять, а иногда и на 16 градусов, с удивлением констатируют синоптики центра “Фобос”.

Рекорды тепла в минувшие выходные и на прошлой неделе побиты в Омской, Иркутской, Тюменской, Курганской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском и Красноярском краях. Мало того – самым жарким местом России в конце апреля стали вовсе не черноморские курорты, а Алтайский край, Хакасия, Тыва и Красноярск. Именно там фиксируются максимальные температуры, как бы парадоксально это ни звучало.

В Красноярке 25 апреля воздух раскалился до +30,7 градуса, в Абакане до +32,1, В Кызыле до +30,6 градуса. Накануне в Барнауле было +31,5.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ РАНЬШЕ СРОКА

- Пожароопасный период начался раньше, чем обычно. Очень серьезная ситуация в Сибири: это Кемеровская и Новосибирская области, Республика Алтай и Алтайский край, Иркутская область. Как раз потому, что во многих регионах Сибири рекордная для апреля жара. Погода сухая, дефицит осадков, - рассказал “КП” начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин Юрий Варакин. - В ближайшую неделю, в конце апреля и начале мая, сохранится высокая пожароопасность на юге Бурятии, юге и юго-востоке Забайкальского края, юго-западе Иркутской области, на Алтае, в Тыве, на юге Кемеровской области, в Новосибирской области.

На Европейской части России в зоне риска юго-восточные районы Ставрополья, Калмыкия, прикаспийские районы Дагестана, Саратовская область, Оренбуржье, Курганская область.

Во всех этих местах в ближайшую декаду будет 4 – 5 класс пожарной опасности, то есть высокая и даже чрезвычайная опасность.

На северо-западе на данный момент с пожарами спокойно. Единственное исключение – Калининградская область, там 4 - 5 класс опасности. Ждем, что там в первые дни мая активизируются циклоны, пройдут сильные дожди, и обстановка улучшится.

В целом, в первой декаде мая не вызывает опасений ситуация с лесными пожарами в Северо-Западном федеральном округе, а также на больше части Центрального федерального округа. В том числе в Московской области. В северных районах Урала и Сибири тоже все спокойно.

В мае наши главные опасения связаны с пожарной опасностью на Алтае, в Тыве, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье.

ЗАСУХА ГРОЗИТ ЮГУ РОССИИ

На юге Европейской части России есть риск засухи, предупреждают в центре “Фобос”. Зима была теплой, снега мало – он не смог напитать почву влагой. И дожди в дефиците. В марте югу страны досталось лишь от 8 до 30% обычного количества осадков, в зависимости от региона. Апрель на воду не особо щедрее: пока накапало от 8 до 52% в лучшем случае.

В КРЫМУ ДЕФИЦИТ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩАХ

- Серьезная ситуация с водоснабжением Крыма, - добавляет Юрий Варакин. - Водохранилища, снабжающие водой Ялту, Симферополь, Севастополь, Саки, наполнены на 40 – 60%. Есть надежда, что в конце апреля – начале мая южные циклоны принесут дожди и хотя бы немного улучшат ситуацию.