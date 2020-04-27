Мать показала показала на видео, как задыхается заражённый коронавирусом 4-летний сын

Врач из штата Колорадо опубликовала видео, на котором её четырёхлетний сын плачет и кашляет, задыхаясь от коронавируса. Ролик опубликовалоиздание Daily Mail.

Мама заражённого мальчика Анна Циммерман таким образом хотела показать, как страдают от коронавируса дети. На пугающем ролике маленький Линкольн подключён к трубкам, ему тяжело дышать между приступами сухого кашля.

Анна поделилась в своём блоге, что страдания сына разбивали ей сердце. Мальчик спрашивал у мамы когда это прекратится.

- Мама, оно того не стоит. Мне плохо, это всё бесполезно. Мама, я не вернусь домой, - твердил четырёхлетний Линкольн.

Сейчас он выздоровел, его состояние пришло в норму, но Анна Циммерман предостерегает всех родителей, чтобы те принимали угрозу всерьёз.

- Дети продолжали ходить в подготовительные школы и детские сады, последний раз они были там 12 марта, - рассказывает Анна.

Карантин ввели в штате Колорадо 16 марта. Врач говорит, что не пускала своих детей даже на площадку или через дорогу к соседским детям.

- Мы рано приняли рекомендации оставаться дома и сразу заперли всю семью. Мы всё делали правильно, - делится Анна в своём блоге.

Сейчас он выздоровел, его состояние пришло в норму, но Анна Циммерман предостерегает всех родителей, чтобы те принимали угрозу всерьёз.Фото: www.youtube.com

Однако 21 марта у Линкольна появились признаки коронавируса.

- Линкольн несколько раз чихнул, я думала у него аллергия. Через несколько дней у него заложило нос и начался лёгкий кашель, но температуры не было, и я особо не волновалась, я решила, что он простудился. 27 марта температура поднялась до 40,2 градуса. Линкольн выглядел несчастным, и я начала нервничать. 28 утром мы сразу показали его педиатру, он сообщил, что у Линкольна пневмония на фоне вирусного заболевания (абсолютно оправданно), и выписал антибиотики и подключил к кислороду дома на 48 часов, - описывает Анна начало болезни.

К 30 марта ему требовалось всё больше и больше поддержки кислородом, его госпитализировали, но всё ещё не было подозрения на коронавирус, поскольку с 12 марта родители выходили из дома всего один раз.

Анна рассказывает, что планировала провести в больнице три или четыре дня, пока не придёт их отрицательный тест на коронавирус. Но когда с изначальных двух необходимых литров кислорода к первой ночи в больнице мальчику уже требовалось девять литров кислорода, Анна по-настоящему испугалась.

Она описала, как её сын "мучился от боли в агонии".

- Ему было так тяжело дышать. Он трудился всеми мышцами груди, живота и шеи, чтобы вдохнуть. Врачи описывают такую дыхательную недостаточность термином "качели дыхания", - рассказала Анна.

Несмотря на то, что и на рентгене не было видно коронавируса, врач поставил диагноз на вторую ночь в больнице. Услышав диагноз, Анна плакала и не понимала где Линкольн мог заразиться, если вся семья была так аккуратна.

- Я всё делала правильно. Я хотела уберечь свою семью, и мне этого не удалось.

Анна также рассказала, что боялась, что заболеют и остальные члены семьи, и ей было тяжело оставаться в дали от них изолированной в палате Линкольна.

- Я не могла накормить его даже шоколадным пудингом, шоколадным молоком или шоколадным мороженым. И это был мой сын, который первым делом по утрам спрашивал меня: мама, ты от меня не прячешь шоколадки?

К тому моменту, как врач опубликовала своё видео, потребность Линкольна в кислороде снизилась до четырёх литров в сутки. 4 апреля он начал немного есть, но его кашель оставался ужасающим.

- Он продолжал откашливать слизь и жаждал кислорода. Сатурация лёгких падала, а пульс повышался, - рассказала мама мальчика.

Анна также рассказывала, что Линкольн спал по 16 часов в день с 30-минутными всплесками лёгкой радости.