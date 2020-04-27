Тренируется и загорает: Юлия Ефимова сразила поклонников шикарным фото

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова умудряется в самоизоляции поддерживать потрясающую форму. В марте она баловала своих поклонников легкими комплексами упражнений и даже демонстрировала в ванной, как правильно грести ногами. А потом перешла к более серьезным тренировкам – провела на кухне сухой мастер-класс для пловцов высокого уровня. При этом известная брассистка показала сразу несколько разных стилей плавания – как надо работать руками.

pryanya93 Юлия Ефимова

«Все новое это - хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше так сказать. Не грустите и не болейте. P.S. плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео, да и на суще так себе. Зато всегда на позитиве!, - подписала Ефимова ту тренировку.

Свей тренировкой она поделилась с другими спортсменами, тренирующимися в самоизоляции. И получила очень интересный лайфхак от одной триатлонистки, как можно пловцам отрабатывать дыхание в тазике с водой.

pryanya93 Все новое это - хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше так сказать Не грустите и не болейте P.S. плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео да и на суще так себе Зато всегда на позитиве #swimming #stayhome #swimathome #swimatthekitchen

jolijn_v_k Pools closed? Swimtraining cancelled? No problem!!

И вот в конце апреля пловчиха выставила в Инстаграм новое фото, на котором видно, что она у себя в Калифорнии успевает не только тренироваться, но и загорать.

Кстати, в Интернете появилось и множество других "сухих" тренировок пловцов, о которых мы еще расскажем.