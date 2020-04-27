Музей истории денег анонсирует виртуальную выставку "Знаки Победы"

Сегодня в виртуальном мире состоится культурное событие - открытие новой выставки "Знаки Победы" Музея истории денег АО «Гознак». В реальности выставка размещена в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости (закрыт на время карантина) и приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди экспонатов эскизы и пробные варианты боевых наград, образцы облигаций государственных займов, утвержденные народным комиссаром финансов А. Г. Зверевым, образец медали "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.", утвержденный в мае 1945 года Президиумом Верховного Совета СССР. Сохранились даже рисунки бумажных денег с портретами выдающихся полководцев прошлого и простых героев войны – летчиков, пехотинцев, краснофлотцев.

Впервые широкой публике демонстрируются инструменты для чеканки медалей и монет военных лет, а также эскизы орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского, утвержденные И.Сталиным и опытные образцы орденов Суворова, изготовленные в Краснокамске в 1942 году.

Можно также увидеть утвержденные образцы билетов денежно-вещевых лотерей военных лет, удостоверений сотрудников НКВД и военной контрразведки СМЕРШ, продовольственных карточек.

Пробный оттиск облигации Государственного займа Победы. 1945 г. Фото АО Гознак

- О существовании некоторых предметов ранее не было известно: например, при подготовке к выставке были найдены эскизы облигаций Колхозно-кооперативного займа обороны страны, которые разрабатывались Гознаком осенью 1941 года, - отметили устроители выставки.

Пробный вариант памятного рубля, посвященного двадцатилетию Победы. 1964 г. Фото АО Гознак

Кстати, в витринах представлены памятные монеты, приуроченные к юбилеям Победы, выпускавшиеся в современной России с 1995 года. В частности, показаны золотые и серебряные монеты весом в 1 килограмм, а также монеты, выпущенные к предстоящему 75-летию Победы.

Фото АО Гознак

Показ экскурсии по новой выставке начнется 27 апреля 2020 года в 14:00 на YouTube-канале Музея истории денег, на сайте музея и в музейных социальных сетях.