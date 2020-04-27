2020-04-27T13:17:07+03:00
Экономика

Металлоинвест направил 600 млн рублей на поддержку своих сотрудников во время пандемии коронавируса

Каждый работник получил единовременную материальную помощь
Ольга БОРСКАЯ
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Фото: предоставлено МеталлоинвестомФото: предоставлено Металлоинвестом
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Пандемия коронавируса затронула буквально каждую сторону жизни, экономику каждой страны. Ущерб от эпидемии еще только предстоит оценить - но почувствуют его на себе и на своем семейном бюджете многие. В это нелегкое время компания «Металлоинвест» приняла решение дополнительно поддержать своих сотрудников.

Оперативный штаб Металлоинвеста по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции решил выплатить единовременную материальную помощь работникам своих предприятий. Каждый сотрудник получил 10 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) - весомое подспорье в условиях экономической нестабильности! Всего на эти цели компания направила около 600 миллионов рублей.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил, что компания ценит труд всех, кто обеспечивает стабильность непрерывного производства на предприятиях, которые являются системообразующими для экономики страны. Компания ведет ежедневный круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой на производственных площадках.

– Мы принимаем все необходимые меры для защиты коллектива от угрозы вирусных заболеваний на рабочих местах. В то же время важно помочь сотрудникам обеспечить свои семьи необходимыми средствами индивидуальной защиты и профилактики заболеваний. Чтобы компенсировать эти непредвиденные расходы, мы приняли решение о дополнительных выплатах, - подчеркнул Андрей Варичев.

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