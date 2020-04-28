Офис на удаленке: Как управлять командой на расстоянии и не упустить клиентов

КАК ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ

Для миллионов компаний ситуация вокруг борьбы с коронавирусом — настоящий вызов. Сотрудники многих компаний в одночасье переместились в «домашние офисы», удаленка еще никогда не имела таких масштабов. Формат работы из дома понятен и знаком далеко не всем.

Как оставаться на связи с коллективом и клиентами? Телефон, электронная почта, мессенджеры, соцсети. Способов связи полно. Как и вероятности пропустить что-то важное и невольно сорвать сделку из-за неразберихи с кучей инструментов для коммуникации. Не меньше вопросов с документооборотом.

Когда на эти вопросы нет ответов, избежать убытков будет непросто. Те же, кто перевел сотрудников на дистанционную работу, пока с трудом представляют, как сохранить продуктивность на расстоянии и не растерять клиентов в кризис.

Что может помочь переместить всю работу компании в онлайн, сделать ее оперативной и максимально результативной? Сервис «Битрикс24» - готовый комплект для работы из дома. В нем предусмотрено абсолютно все. Включая возможность пользоваться системой бесплатно.

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ НЕ ПРОПУСТЯТ

Как быстро и просто наладить связь с сотрудниками, передать им необходимую информацию и четко координировать их работу на удаленке? С «Битрикс24» дать поручение и найти исполнителя можно за пару кликов. Есть функция разбивки задачи на подзадачи. Можно добавлять чек-листы и файлы. Сервис позаботится о том, чтобы сотрудник не пропустил поручение. И, что важно, задание с ЦУ будет зафиксировано, а значит, проконтролировано.

КЛИЕНТ НЕ УЙДЕТ

Когда сотрудники отдела продаж работают из дома и фиксируют информацию в электронных таблицах — крайне тяжело их контролировать. Руководителю непросто отследить загруженность, показатели и не теряет ли он клиентов. В этом случае стоит перевести весь отдел продаж в CRM, которая позволит не потерять ни одного потенциального клиента.

Преимущество системы в том, что все обращения попадают в нее автоматически. Более того, CRM сама подсказывает менеджерам, что сделать на каждом этапе сделки. Важные для анализа работы записи разговоров и переписки с клиентами автоматически сохраняются в CRM. Преимущество онлайн-системы «Битрикс24» в том, что покупатели оказываются в единой базе, а не разбросаны по электронным таблицам отдельных менеджеров. Все фиксируется и контролируется.

СОЦСЕТЬ, ВИДЕОЗВОНКИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОДНОМ СЕРВИСЕ

Возможно ли через экран компьютера воспроизвести рабочую атмосферу, необходимое деловое общение? С переходом в «Битрикс24» компания продолжит действовать в полноценном онлайн-офисе. Создается единое информационное пространство с корпоративной соцсетью. В ней можно делать посты для сотрудников, создавать группы или делиться новостями на всю компанию. Предусмотрены чаты для рабочих вопросов. Можно проводить столь востребованные видеозвонки.

Есть календарь, базы клиентов, документов, и облачное хранилище. Все сразу в одном удобном сервисе. Вы попрощаетесь с неразберихой из-за бесконечных сторонних ресурсов. Не придется платить за каждый в отдельности, путаться, переходить с сайта на сайт. Сторонние порталы и приложения попросту будут не нужны.

Вопрос с документооборотом из дома также будет закрыт. Процесс может быть автоматизирован и безопасен. Настраивайте бизнес-процессы в «Битрикс24», и все документы, оплаты счетов и заявки на отпуск можно будет запускать и согласовывать, не отходя от компьютера.

БЕСПЛАТНЫЙ ТАРИФ БЕЗ ЛИМИТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В «Битрикс24» есть бесплатный тариф. Раньше количество пользователей в нем было лимитировано. Но сервис снял ограничение по числу сотрудников, чтобы помочь бизнесу в тяжелый период. Почему бы не попробовать сервис сейчас? Как устроена программа? Чтобы перевести бизнес на работу из дома, регистрируйтесь прямо сейчас.