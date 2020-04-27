2020-04-27T16:01:27+03:00
Спорт

Сергей Степашин: То, что со зрителями летом в футбол не сыграем, уверен на 99%

О том, как будет возвращаться на стадионы наш футбол мы поговорили с экс-премьером правительства РФ, член попечительского совета общества «Динамо» [эксклюзив kp.ru]
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Сергей Степашин на Радиостанции `Комсомольская правда`.Сергей Степашин на Радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Сергей Вадимович, владелец «Спартака» Леонид Федун нам в интервью сказал, что пора с чемпионатом России завязывать. Определить призеров и раздать путевки в еврокубках по нынешнему положению команд в таблице. Тогда «Зенит» и «Локомотив» занимают первое и второе места и сразу попадают в Лигу чемпионов. Как вы относитесь к этой идее?

- Я думаю, что к ней надо вернуться через месяц, когда будет ясна динамика распространения коронавируса. Потому что есть и второй вариант - доиграть без болельщиков. Что хуже, что лучше? Я не знаю. Давайте исходить из того, каковы будут рекомендации врачей?

- А вы сами к какому варианту склоняетесь? Играть без зрителей или просто распределить награды?

- Я думаю, 50 на 50. То, что со зрителями летом мы не сыграем, я в этом на 99% уверен.

- Если под чемпионатом подвести черту сейчас, то «Динамо» может претендовать на путевку в Лигу Европы, ведь Кубок России разыгран не будет.

- Честно говоря, лучше, если бы мы шестое место, а, может, и пятое заняли в честной борьбе. Но если получится, «Динамо» к этому готово.

- ВЭБ купил контрольный пакет акций ЦСКА. Еще на один частный клуб стало меньше? Евгений Гинер утратил контроль над командой?

- Над командой он контроль не утратил, я это знаю не по слухам. А ВЭБ – сегодня один из главных акционеров ЦСКА с учетом стадиона, потому что стадион строился на кредиты Внешэкономбанка. Я, кстати считаю, что правомочно… А кроме того, мы же видим нынешние финансовые ситуации во всем мире. ФИФА и УЕФА этим сейчас тоже занимаются, готовятся пересмотреть свои правила финансовых фейр-плей. Ясно, что большинство клубов Европы, тем более, в нашей стране без бюджетной поддержки, хотябы и небольшой, просто не выживут.

- Когда, на ваш взгляд, можно будет начать новый чемпионат России? Вот в Европе футболисты уже тренируются маленькими группами.

- Ну, мы тоже Европа. Как в Европе пойдет, так и у нас, надеюсь. Все зависит от того, когда мы сможем переломить ситуацию с коронавирусом. Пока же по количеству заболевших мы уже обогнали Китай.

- А вообще без зрителей стоит играть?

- Если есть такая возможность, и это не повлияет на здоровье, можно сыграть и без зрителей. Уверен, миллионы людей сегодня с удовольствием посмотрят по телевизору футбольные матчи. Они соскучились. По крайней мере, это ничем не хуже, чем те сериалы-ужастики, которые мы подчас смотрим.

Сергей Степашин: «Российский футбол остановился, но я смотрю видео победных матчей сборной СССР - эти диски мне «Комсомолка» подарила»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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