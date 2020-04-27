"Узнал диагноз и началась паника": Послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой из-за коронавируса

Трагедия случилась с послушником Троице-Сергиевой Лавры Дмитрием Пелипенко. Как рассказал источник "КП", мужчину привезли в клинику 16 апреля. Тест на COVID-19 оказался положительным. Узнав диагноз, послушник сбежал из больницы через окно первого этажа. Он вырвал москитную сетку. Решеток на окнах не было.

Позже Дмитрия привезли обратно в больницу уже с серьезными травмами.

- Все происходило в ночь с 23 на 24 апреля. Видимо, когда он узнал диагноз, у него началась паника, - рассказал собеседник "КП". - Далеко он не убежал. Сделал это с собой у ворот больничной церкви. Спустя пару часов его вернули в больницу.

Спасти послушника не удалось. Он скончался в больнице.

Напомним, что ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Питирим (Творогов) вылечился от коронавируса. Епископ сообщил, что лучшие священники Троице-Сергиевой Лавры заболели коронавирусом. Иерарх сказал, что его ранее очень критиковали за то, что он выступил с призывом не посещать храмы во время эпидемии. По его словам, когда перестают слушать власть духовную и светскую, руководствуясь даже самыми благими намерениями, - открывается дорога в ад.