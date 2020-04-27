2020-04-27T18:19:03+03:00
Экономика

Агония торговых центров: разорятся 3 тысячи ТЦ, если карантин продлят на май

Владельцы коммерческой недвижимости просят признать эту отрасль особо пострадавшей
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Владельцы коммерческой недвижимости просят признать эту отрасль особо пострадавшейВладельцы коммерческой недвижимости просят признать эту отрасль особо пострадавшейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти продолжают расширять списки отраслей, наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Государство поддержит компании сферы услуг, общепита, турбизнеса, автосалоны, неспециализированные магазины, спортивные организации, развлекательные предприятия, музеи и зоопарки. Но торговые центры, которые по всей стране остановили работу с 28 марта, по-прежнему не входят ни в один список. А значит, не могут претендовать ни на налоговые, ни на кредитные каникулы, ни на какую другую помощь.

По словам главы Российского союза торговых центров (РСТЦ) Булата Шакирова, в России до всех коронавирусных событий работали семь тысяч торговых центров, в каждом из них работали от 150 до 400 магазинов-арендаторов. Со смежными работниками в отрасли занято не менее 10 млн человек. Спустя месяц, объявленный нерабочим, люди начали терять работу.

- С каждым днем ситуация становится все хуже и хуже, потому что все больше людей увольняется, - объясняет Шакиров. - Если правительство продлит карантин до конца мая, думаю, что половина компаний на рынке обанкротится. Если же запуск экономики начнется с 12 мая, как в Европе, то большая часть центров справится с этой ситуацией. Сейчас же каждый борется за выживание.

- И за счет чего выживают?

- Если запасы и были, то они исчерпаны, так как крупнейшие владельцы недвижимости уже заявили, что не могут позволить себе нести никаких расходов ни с налогами, ни с кредитами, ни с зарплатами. Если за март сотрудникам заплатили зарплату, то за апрель денег нет — все центры были закрыты.

Разорятся 3 тысячи ТЦ, если карантин продлят на май Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разорятся 3 тысячи ТЦ, если карантин продлят на майФото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему торговые центры не включили в наиболее пострадавшие отрасли и системообразующие предприятия?

- Я каждый день задаюсь этим вопросом. Мы находимся в ежедневном контакте с представителями различных министерств и ведомств, писали письмо и президенту, и главе правительства, встречались с Дмитрием Медведевым, как главой «Единой России». Но пока на все наши письма ответа нет. Никаких мер поддержки для нас нет. На региональном уровне мэры и губернаторы рекомендовали рассмотреть возможность отсрочки налогов, но пока нет ни одного положительного примера. Наше государство, видимо, не считает, что 10 миллионов человек, которые заняты в нашей отрасли, находятся у них в приоритете.

- Если карантинные меры начнут ослаблять, на что готовы пойти владельцы ТЦ в борьбе за покупателей и безопасность?

- Пока следим за опытом ОАЭ, где начали открываться торговые центры. Будем смотреть, что происходит в Европе. Могу сказать, что обязательно будет детально контролироваться соблюдение социальной дистанции, у всех входящих посетителей будет дистанционно замеряться температура. Задумались о дополнительном инвестировании в покупку специальных устройств. Это порталы, которые будут распылять на человека дезинфицирующее вещество при входе, таким образом полностью его обрабатывая антисептиком. Есть такие системы российских разработчиков. Так как маски появились в продаже и цена теперь не такая космическая, можно говорить о том, чтобы всем посетителям выдавать эти маски бесплатно. Сейчас главное, чтобы бизнесу разрешили работать. Все остальное — дело техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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