РПЦ: Священников будут наказывать за несоблюдение правил безопасности

Массовые заражения в православной церкви удалось остановить благодаря правилам, которые выпустил Патриарх Кирилл. Сначала призвали дезинфицировать спиртом ложечку после причастия, не целовать крест и иконы, соблюдать социальную дистанцию в храме. А затем — богослужения стали проходить без прихожан.

Но не все священники отнеслись к требованиям и коронавирусу серьезно. Поэтому в РПЦ сказали, что священников, которые не соблюдают правила, будут привлекать к ответственности.

- К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции, - говорится в заявлении рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.

Какое наказание для них будет? Об этом в документе не говорится. Но меры безопасности в церкви только продолжают усиливать.

- Священников делят на команды, чтобы не было общей молитвы, - сказал «КП» отец Максим Первозванский. - За каждым священником закрепляют алтарника и певчего. Создают такие команды. И священники служат по очереди. Чтобы один не заразил другого. И за каждым священником, если есть возможность, закрепляют свой алтарь.

Напомним, что Пасха в московских церквях проходила без прихожан. Но храмы не закрыты — богослужения продолжаются.