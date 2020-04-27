Марафон «Худеем на карантине»: дельные советы от спортивных профи
Итак, марафон «Комсомольской правды», призванный направить участниц в сторону здорового образа жизни, выруливает на финишную прямую! Напомним, из множества претендентов на участие в марафоне мы выбрали трех женщин с типичными проблемами. Специалист по недвижимости Алла (49 лет), радиоведущая Екатерина и журналист Оксана – очень занятые, с семьями, работой, домашними заданиями на удаленке. За время карантина каждая из них обзавелась не только свободным временем, но и лишними килограммами. Набрали их очень быстро, а вот сил и знаний, чтобы сбросить, явно не хватает. Именно в этом и помогает наш марафон.
Участницы эксперимента: радиоведущая Екатерина (44 года), брокер Алла (49 лет) и журналист Оксана (43 года).
На связи с нашими участницами постоянно находятся эксперты — это психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина и врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова. За физическую активность отвечают Вячеслав и Екатерина Малафеевы. Вячеслав - в прошлом футболист питерского «Зенита». Екатерина - создатель проекта «Перезагрузка», в котором она дает советы по правильному питанию и тренировкам.
Новый выпуск марафона «Худеем на карантине» как раз и посвящен спорту.
За физическую активность отвечают Вячеслав и Екатерина Малафеевы
Ну согласитесь, взять и вот так сразу начать заниматься каждый день спортом – задача не из легких. Как начать, как сделать так, чтобы через неделю не захотелось повесить кроссовки на гвоздь?
Оказывается, у каждой из участниц возникли свои проблемы.
Оксана, например, не может заниматься столько, сколько нужно – не хватает выносливости и сразу пропадает желание. Монотонные движения вызывают у нее тоску.
Екатерина любит тренироваться на эллиптическом тренажере и велосипеде, однако терпеть не может качать пресс.
Екатерина - создатель проекта «Перезагрузка», в котором она дает советы по правильному питанию и тренировкам
Алла так и вовсе признается, что обожает наряжаться, а от спорта у нее только красивые кроссовки.
Екатерина и Вячеслав Малафеев нашли правильные слова и дельные советы для каждой участницы. Какие именно? Подробности в новой серии. Возможно, эти рекомендации пригодятся и вам!
Все серии проекта смотрите здесь
Худеем на карантине: реалити-шоу. Часть 3.Участницы каждый день занимаются спортом, не выходя из дома. А размять нажитые в самоизоляции «пролежни» и «просидни» им помогают спортивные наставники – Вячеслав и Екатерина Малафеевы
ИСТОЧНИК KP.RU