2020-04-27T19:27:10+03:00
Экономика

Олигархи шьют себе «золотые парашюты»

Этично ли сокращать инвестпрограммы предприятий, но продолжать выплачивать себе высокие дивиденды
Виктор МАТРОСОВ
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«Северсталь» за три крайне неудачных месяца выплатит в качестве вознаграждения акционерам почти 23 млрд рублей. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС«Северсталь» за три крайне неудачных месяца выплатит в качестве вознаграждения акционерам почти 23 млрд рублей. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Идеальный шторм в мировой и российской экономике уже затронул сотни тысяч наших сограждан. Причем удар пришелся в первую очередь на малый и средний бизнес. В этой ситуации, конечно, очень интересно наблюдать за тем, как ведут себя богатейшие люди страны. Кто-то солидаризуется с пострадавшим населением, а кто-то ведет себя по принципу хата с краю.

Один из наглядных примеров – ситуация с выплатой дивидендов в крупнейших ресурсодобывающих компаниях страны. По сути, это деньги, направленные на обогащение акционеров и, в первую очередь, тех самых фигурантов списков «Форбс», которые владеют контрольными пакетами акций наших «голубых фишек». Разумеется, в самом этом принципе ничего плохого нет. Как мы помним, из теории капитализма извлечение прибыли есть цель любой коммерческой деятельности.

Но именно в кризисные времена дивидендный вопрос приобретает особенно острое звучание. Насколько этично сейчас изъятие сверхприбылей в собственный карман? И речь даже не о том, чтобы все миллиардеры вдруг стали меценатами и альтруистами. Как минимум, направление тех же средств на инвестиционные программы предприятий принесет обществу несравненно большую пользу через создание дополнительных рабочих мест, распределение заработков и создание в будущем добавленной стоимости.

Лишь в случае компаний с государственным участием высокие дивиденды могут быть приемлемы, ведь часть из этих прибылей идет прямиком в государственный бюджет, то есть потом может быть распределена в виде пенсий, пособий и прочих субсидий.

У полностью частных же компаний политика высоких дивидендов в разгар кризиса может вызвать лишь недоумение. Особенно если дела у самой компании идут далеко не блестяще.

Яркая иллюстрация – это ситуация вокруг металлургического гиганта «Северстали». По итогам 1 квартала 2020 года компания отчиталась о падении чистой прибыли почти в шесть (!) раз. Остановка автомобильных производств и строек по всему миру не могла не повлиять на финансовые результаты компании. Но стало ли это поводом для того, чтобы отказаться от выплаты дивидендов? Вопрос почти риторический. «Северсталь» за три крайне неудачных месяца выплатит в качестве вознаграждения акционерам почти 23 млрд рублей, из которых 17,6 млрд достанутся основному собственнику Алексею Мордашову (4 место в списке богатейших людей России по версии Forbes). Вознаграждение за что? Возникает абсурдная ситуация, когда на выплаты владельцу идет в разы больше денег, чем компания заработала за этот же период (речь о так называемом свободном денежном потоке) и ради обеспечения дивидендов нужно глубже залезать в долги. При этом «Северсталь» уже приняла решение о сокращении своей инвестиционной программы на 2020 год. По иронии, примерно на те же 18 млрд рублей, что пошли Мордашову. Но отказаться от своего квартального дохода в пользу вложений в российскую экономику металлургический олигарх, видимо, на этот раз не в силах.

Куда же теперь будут направлены эти деньги? О том будет ведомо лишь специалистам Росфинмониторинга и Налоговой службы. Но опыт подсказывает, что очень часто в таких ситуациях элита конвертирует дивиденды в иностранную валюту, которая потом оседает на каких-нибудь западных или офшорных счетах. Такой своего рода «золотой парашют», на случай если дела на родине пойдут совсем уж не того.

В общем, эпидемия – эпидемией, а обед у господ по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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