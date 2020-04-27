2020-04-27T19:38:16+03:00
Экономика

Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование

Банки не смогут отказывать в кредите и повышать ставку при отсутствии полиса
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Ответственность за страхование ипотечных рисков возьмут на себя банки, а у заемщиков на эту тему голова болеть больше не будетОтветственность за страхование ипотечных рисков возьмут на себя банки, а у заемщиков на эту тему голова болеть больше не будетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Каждый, кто хоть раз брал ипотеку, знает, как проходят переговоры в банке. И как на каждом этапе растет реальная стоимость кредита. Если в рекламе вам обещают «от 8% годовых», то индивидуальная ставка для вас составит 9,5%. А когда придете подписывать окончательный договор, в нем почему-то будет стоять уже 10,2% годовых.

- Это мы по правилам ЦБ посчитали полную стоимость кредита и включили туда страховку, которую вы обязаны отдельно каждый год платить, - механически ответит менеджер.

А в договоре вы прочитаете, что отказ от страховки грозит тем, что ваша ставка вырастет на 2% годовых. То есть, с одной стороны вам дают выбор. А с другой, ставят такие условия, что вы все равно возьмете вариант со страховкой всего и вся.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Центробанк наконец-то решил положить конец этой порочной практике. В ЦБ разработали «Концепцию регулирования ипотечного страхования». По ней ответственность за страхование ипотечных рисков возьмут на себя банки, а у заемщиков на эту тему голова болеть больше не будет.

«Банк России исходит из того, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании целесообразно. Оно позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях, - говорится в сообщении ЦБ. - Но для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков такое страхование будет осуществляться кредитором за свой счет. Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

По сути, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной встали на сторону миллионов заемщиков. Нововведение должно привести к тому, что ипотечники больше не будут переплачивать за навязанные страховки. И даже если банки заложат стоимость страховки в процентную ставку, прибавка будет не такой высокой, как сейчас.

«Ожидается, что заключение договоров страхования кредитором приведет к снижению издержек на их заключение. Так, банк-кредитор, будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком, чем гражданин, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба», - считают в ЦБ.

К примеру, в приведенном выше примере полная стоимость ипотеки вместе без страховки составляет 9,5%, а со страховкой - 10,2% годовых. После того, как ЦБ внедрит новую концепцию, реальная ставка может опуститься до 9,8 - 9,9% годовых.

КАК ОТНЕСЛИСЬ В БАНКАХ И СТРАХОВЫХ?

Естественно, холодно. Их можно понять. Дополнительное страхование ипотечных рисков с учетом низкой доли просрочки по этому виду кредита - очень выгодный бизнес. Тем более что в нем как правило участвуют дочерние страховые компании крупных банков.

- Предложенная концепция создает дополнительные расходы для кредитной организации. С одной стороны, банк так или иначе переложит их на клиента. С другой, снизит эти расходы, создав абсолютно минимальный продукт, который будет лишь формально закрывать возможные риски, - сообщил ТАСС вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

Правда, с мнением страховщиков можно согласиться лишь наполовину. Условия полисов обычно стандартные. Заемщик обязан застраховать имущество по тем правилам, которые требует банк. Если он что-то и выбирает, то только стоимость этого полиса. Апроблемы взаимоотношений банка и страховой компании, «формальности» и «минимальности» продукта заемщика в этом случае волновать уже не будут. Просто потому, что ипотечная страховка в первую очередь защищает интересы банка. Если банку будет достаточно минимального полиса для снижения собственных рисков, то и хорошо. Значит, стоимость кредита все-таки станет меньше.

КОГДА ПРИМУТ?

Это пока еще лишь концепция. С антикризисными мерами она не связана. Эту идею в ЦБ вынашивали давно. А теперь она отлично ложится на комплексное улучшение и стимулирование ипотечного рынка, на защиту интересов заемщиков и дольщиков. В дополнение к льготной ипотеке под 6,5% годовых и введению эскроу-счетов в банках. Поэтому велика вероятность, что и это нововведение вскоре будет принято.

- Обсуждение концепции со страховым и банковским сообществом планируется завершить до конца мая. В зависимости от его итогов будут приниматься решения о дальнейших действиях. Для реализации концепции потребуются изменения в законодательство, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Портовики АО «Дальтрансуголь» работают в кризис на полную мощность в 24 млн.тн/год за счет технологии и поддержки железнодорожников
Экономический кризис, сложные погодные условия и ограниченная пропускная способность Восточного полигона не мешают терминалу Дальтрансуголь показывать рекордные результаты
Полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом: ЖКХ, ипотека и другие кредиты
Проверьте — может быть, и вы имеете право облегчить свое финансовое бремя на время пандемии. Публикуем полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом
"Все зависит от наглости": Как нелегальные перевозчики устроили бизнес на закрытых из-за карантина границах
Официально российско-белорусский рубеж уже больше месяца на замке, но если в кармане есть сто долларов, то попасть на любую из сторон Союзного государства не составит труда ["Союзное вече"]
Новости 24
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию
Пользователи совершили более 5 тысяч видеозвонков священникам в сети "Одноклассники"
Путин присвоил звания Героя Труда актеру Соломину и хирургу Рошалю
Китай увеличил закупку нефти у России на 31%
Плановая вакцинация детей в 2020 году в России: Детям снова будут делать прививки
Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус
Глава ВОЗ предупредил, что пандемия закончится еще нескоро
В Британии обеспокоены новым воспалительным синдромом у детей
Минстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиков
Врач рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты из магазина
Умер Андрей Варичев, глава «Металлоинвеста»
Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны
Попова сообщила, когда можно постепенно снимать режим самоизоляции
ВОЗ отметила снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и Петербурге
Матвиенко одобрила идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны
В Минприроды предупредили, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких в истории
"Мы на подступах к пику": вирусолог рассказал, сколько еще должна продлиться самоизоляция
Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам
Лавров: проводить саммит «нормандской четверки» пока бессмысленно из-за позиции Киева
Олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Рогозин: более 100 работников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом