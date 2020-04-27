Центробанк предлагает освободить россиян от расходов на ипотечное страхование

Каждый, кто хоть раз брал ипотеку, знает, как проходят переговоры в банке. И как на каждом этапе растет реальная стоимость кредита. Если в рекламе вам обещают «от 8% годовых», то индивидуальная ставка для вас составит 9,5%. А когда придете подписывать окончательный договор, в нем почему-то будет стоять уже 10,2% годовых.

- Это мы по правилам ЦБ посчитали полную стоимость кредита и включили туда страховку, которую вы обязаны отдельно каждый год платить, - механически ответит менеджер.

А в договоре вы прочитаете, что отказ от страховки грозит тем, что ваша ставка вырастет на 2% годовых. То есть, с одной стороны вам дают выбор. А с другой, ставят такие условия, что вы все равно возьмете вариант со страховкой всего и вся.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Центробанк наконец-то решил положить конец этой порочной практике. В ЦБ разработали «Концепцию регулирования ипотечного страхования». По ней ответственность за страхование ипотечных рисков возьмут на себя банки, а у заемщиков на эту тему голова болеть больше не будет.

«Банк России исходит из того, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании целесообразно. Оно позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях, - говорится в сообщении ЦБ. - Но для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков такое страхование будет осуществляться кредитором за свой счет. Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

По сути, в ведомстве Эльвиры Набиуллиной встали на сторону миллионов заемщиков. Нововведение должно привести к тому, что ипотечники больше не будут переплачивать за навязанные страховки. И даже если банки заложат стоимость страховки в процентную ставку, прибавка будет не такой высокой, как сейчас.

«Ожидается, что заключение договоров страхования кредитором приведет к снижению издержек на их заключение. Так, банк-кредитор, будучи более сильной стороной в переговорах со страховщиком, чем гражданин, сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба», - считают в ЦБ.

К примеру, в приведенном выше примере полная стоимость ипотеки вместе без страховки составляет 9,5%, а со страховкой - 10,2% годовых. После того, как ЦБ внедрит новую концепцию, реальная ставка может опуститься до 9,8 - 9,9% годовых.

КАК ОТНЕСЛИСЬ В БАНКАХ И СТРАХОВЫХ?

Естественно, холодно. Их можно понять. Дополнительное страхование ипотечных рисков с учетом низкой доли просрочки по этому виду кредита - очень выгодный бизнес. Тем более что в нем как правило участвуют дочерние страховые компании крупных банков.

- Предложенная концепция создает дополнительные расходы для кредитной организации. С одной стороны, банк так или иначе переложит их на клиента. С другой, снизит эти расходы, создав абсолютно минимальный продукт, который будет лишь формально закрывать возможные риски, - сообщил ТАСС вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

Правда, с мнением страховщиков можно согласиться лишь наполовину. Условия полисов обычно стандартные. Заемщик обязан застраховать имущество по тем правилам, которые требует банк. Если он что-то и выбирает, то только стоимость этого полиса. Апроблемы взаимоотношений банка и страховой компании, «формальности» и «минимальности» продукта заемщика в этом случае волновать уже не будут. Просто потому, что ипотечная страховка в первую очередь защищает интересы банка. Если банку будет достаточно минимального полиса для снижения собственных рисков, то и хорошо. Значит, стоимость кредита все-таки станет меньше.

КОГДА ПРИМУТ?

Это пока еще лишь концепция. С антикризисными мерами она не связана. Эту идею в ЦБ вынашивали давно. А теперь она отлично ложится на комплексное улучшение и стимулирование ипотечного рынка, на защиту интересов заемщиков и дольщиков. В дополнение к льготной ипотеке под 6,5% годовых и введению эскроу-счетов в банках. Поэтому велика вероятность, что и это нововведение вскоре будет принято.

- Обсуждение концепции со страховым и банковским сообществом планируется завершить до конца мая. В зависимости от его итогов будут приниматься решения о дальнейших действиях. Для реализации концепции потребуются изменения в законодательство, - пояснили в пресс-службе ЦБ.