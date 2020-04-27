Были рады поддержать врачей!

На марафоне были затронуты вопросы обязательного медицинского страхования в период пандемии COVID -19. Генеральным партнером марафона выступила Страховая компания «Капитал Медицинское Страхование» - одна из крупнейших компаний в системе обязательного медицинского страхования. Под ее защитой находится более 22 млн россиян.

В марафоне участвовали эксперты в области страхования, которые отвечали на наиболее актуальные вопросы:

- Показала ли система ОМС готовность противостоять пандемии COVID - 19?

Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

- Система ОМС в полной мере доказала свою устойчивость и готовность к борьбе с коронавирусом. В кратчайшие сроки в течение марта и первой половины апреля были приняты важнейшие решения, которые позволили донастроить систему. Во всех регионах страны доработаны тарифные соглашения, которые теперь включают в себя оказание медицинской помощи больным COVID-19, утверждены изменения Правил ОМС, предполагающие упрощенный порядок (по решению главы субъекта Российской Федерации) вхождения в систему ОМС для частных клиник, которые готовы взять на себя часть нагрузки на государственные больницы и поликлиники, увеличившейся в связи с эпидемией, скорректирован порядок оказания медицинской помощи гражданам – временно прекращено проведение диспансеризации, но не изменен объем помощи, который может быть оказан всем застрахованным в ОМС, изменены на время борьбы с инфекцией контрольные мероприятия – с целью сохранить социальное дистанцирование и предотвратить распространение инфекции, не отвлекать людские резервы, но обязательно сохранить систему защиты прав граждан при получении медпомощи.

Для медиков приобретены 116 000 масок, 3500 пар хирургических перчаток, 750 защитных экранов и защитные комбинезоны. Фото предоставлены компанией «Капитал Медицинское Страхование»

- Есть мнение, что страны, в которых не существует страховой медицины, лучше справляются с ситуацией во время эпидемии коронавирусной инфекции?

Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

- Ни одна страна мира на 100% не была готова к подобной эпидемии. Совершенно точно можно сказать, вызов был брошен не системам финансирования, а именно системам здравоохранения. Наша система «мирного времени» очень быстро смогла адаптироваться, у нас не разворачивают койки на вокзалах, в поездах и храмах. Жертвы эпидемии есть, но даже сравнивать не хочется ситуацию в России с тем, что происходит в странах пресловутой «бюджетной модели» в виде Великобритании, Испании, Канады, Италии…

- В чем смысл работы страховых компаний в настоящее время?

Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков:

- Это разъяснительно-профилактирующая работа с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции, возможности получения больничных и рецептов на дому, осознанного обращения за медпомощью, применения телемедицинских технологий (совместный проект государственной корпорации ВЭБ.РФ и телемедицинской компании «Доктор рядом»). Информирование граждан осуществляется с учетом специфики по категориям: 65+/45+/ иных граждан, имеющих хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, онкология, патологии органов дыхания) и находящихся на диспансерном наблюдении. И безусловно – реагирование на жалобы по фактам ущемления прав граждан на право получения качественной медицинской помощи!

Все средства защиты передаются на благотворительной основе в медицинские организации. Все надеются, что это поможет уберечь врачей от вируса. Фото предоставлены компанией «Капитал Медицинское Страхование»

- Пациенты страдающие онкологическими заболеваниями, кому в большей части требуется специализированное, длительное лечение, нуждаются сейчас в особой поддержке и внимании, как Вы оцениваете работу врачей в этих условиях?

Николай Дронов, Председатель координационного совета «Движение против рака»:

- «Движение против рака» уже более десяти лет оказывает поддержку пациента онкологического профиля в самых разных формах. Наиболее востребованной формой в новых условиях становится работа «Горячей линии», в работе которой принимают участие волонтёры движения. За 2019 год на нее поступило более 1500 обращений, а за 2020 уже более 700. С начала эпидемии в России количество обращений и вопросов от граждан резко возросло. Больше всего пациентов волнуют вопросы, связанные с получением лечения в учреждениях, которые были закрыты или перепрофилированы под инфекционные, возможности проведения очередных курсов химио- и лучевой терапии, своевременного обеспечения лекарственными препаратами, переосвидетельствования и проведения медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности и больничных листов, о возможности получения консультации специалистов посредством «телемедицины», психологической и юридической помощи. Многие вопросы не относятся к профильным, но волнуют наших граждан не меньше – это прохождения теста на коронавирсуную инфекцию, жалобы на нехватку средств защиты и антисептических средства и другое. МОД «Движение против рака» также направило вопросы в адрес главных региональных специалистов от пациентов, которые обратились на «горячую линию» за помощью. И в этой, крайне не простой ситуации, мы видим активное участие медиков, обеспечивающих соблюдение требований к качеству оказания онкологической помощи. Приятно отметить, что это относится и к практическим врача, участвующих в решении самых разных проблем пациентов, и к главным специалистам - онкологам на территориях субъектов Федерации и главному онкологу страны - академику А.Д.Каприну, - за что хочется им сказать большое спасибо и пожелать крепкого здоровья!

- Какие направления в работе экспертов помогут врачам оказывать помощь пациентам с covid?

Алексей Старченко, эксперт качества медицинской помощи системы ОМС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор:

Сегодня еще актуальна задача - не допустить взрывной госпитализации, чтобы врачи ковид-стационаров не были парализованы сверхобьемным поступлением пациентов. Для этого страховые представители проводят информационно-разъяснительную работу с хроническими больными, чтобы они не покидали своего дома, но при этом имели возможность получать необходимую медпомощь, лекарства, консультации. Врачи эксперты страховой компании - профессионалы самого высокого уровня, их экспертные выводы содержат причины возникновения дефекта при оказании медпомощи конкретному больному во всей его индивидуальности, что поможет врачам выстроить стратегию, направленную на выздоровление пациента.

- На какую помощь могут рассчитывать врачи в поликлиниках?

Алексей Старченко, эксперт качества медицинской помощи системы ОМС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор:

- Страховые представители сегодня помогают разгрузить поликлинических врачей выполнением работы по формированию очередности продолжающегося диспансерного наблюдения хронических больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, чтобы очередность была плавной и эпидемически безопасной. При необходимости страховой представитель может получить в поликлинике рецепт и отоварить его в аптеке и доставить на дом пациенту, если у него заканчивается жизненно важное лекарство для постоянного приема при гипертонии, диабете, стенокардии и других заболеваниях. Страховые представители могут оперативно передавать выписные эпикризы участковому терапевту о выписанных пациентах с тяжелой пневмонией и после инфаркта миокарда, инсульта с целью быстрого из взятия на учет и продолжения необходимого лекарственного лечения уже на дому.

- Если врач заболеет коронавирусной инфекцией, может ли он рассчитывать на помощь эксперта страховой компании?

Алексей Старченко, эксперт качества медицинской помощи системы ОМС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор:

- Конечно, как любой пациент, он получит полную экспертную поддержку, защиту его прав и законных интересов.

- Страховые медицинские организации плотно работают с поликлиниками и больницами. Изменились ли как-то ваши отношения в этих условиях?

Михаил Пушков, заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал Медицинское Страхование»:

- Многие специалисты страховых медицинских компаний в недалёком прошлом работали практикующими врачами, кто-то занимал руководящие должности в органах управления здравоохранения и территориальных фондах ОМС. У них сегодня в практическом здравоохранении работают близкие родственники и друзья. Поэтому мы очень хорошо понимаем те проблемы, с которыми могут сталкиваться наши коллеги. В итоге наша компания не могла оставаться в стороне и проявила свою солидарность с медиками, которые сегодня ведут борьбу с COVID-19 на «переднем» крае. Мы приобрели 116 000 масок, 3500 пар хирургических перчаток, 750 защитных экранов и защитные комбинезоны для медицинских работников. Надеемся, что это поможет защитить их от вируса. Все средства защиты передаются на благотворительной основе в медицинские организации и предназначены для врачей, среднего медицинского персонала.

- Компания «Капитал Медицинское Страхование» оказывает благотворительную помощь только медицинским организациям?

Михаил Пушков, заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал Медицинское Страхование»:

- Нет, не только, хотя действительно работники медицинских организаций находятся в приоритете. В социальной сфере у нас сложились очень хорошие деловые отношения с нашими коллегами, и получая от них сигналы о тех или иных проблемах, с которыми они сталкиваются, мы готовы прийти им на помощь. В рамках благотворительной акции, например в Краснодаре, мы передали маски в отделение Почты России, в Смоленске планируют к передаче в детские дома, школы-интернаты, геронтологический центр, в Ижевске - обеспечены воспитатели дежурных детских садов и работники Центров социального обслуживания, в Мордовии - средства дезинфекции и маски переданы волонтёрским штабам. И это лишь отдельные примеры по участию организаций, не оказывающих непосредственно медицинскую помощь, в акции.

- Страховая медицина - это не только оказание медицинской помощи по полису ОМС. Это же ещё и её оплата – а значит, финансирование медицинских организаций. Ряд учреждений находятся в состоянии «боевой готовности», в другие идёт активная госпитализация пациентов с подозрением или установленным диагнозом COVID-19, какие-то отделения приостановили плановую госпитализацию. Такая разная ситуация не вызовет ли с одной стороны ограничение доступности оказания медпомощи, а с другой - отсутствия финансирования, так как плановые пациенты не поступают?

Михаил Пушков, заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал Медицинское Страхование»:

- Да, на территории Российской Федерации разная эпидемическая ситуация, ряд медицинских организаций находятся в состоянии «ожидания» приёма пациентов. В каких-то учреждениях прошли процессы перепрофилирования, и они готовы принимать преимущественно пациентов с COVID-19. Важно, что в настоящее время работает целый комплекс стабилизационных мер, которые и должны предупредить возможные перекосы финансирования. Прежде всего, это Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 432, которое концентрирует внимание на недопущении сокращения медицинской помощи по наиболее часто встречающимся заболеваниям. Приняты изменения в Правила ОМС, которые предполагают возможность включения медицинских организаций частной формы собственности в региональную систему ОМС по более упрощённой схеме, с целью предупреждения нарушения доступности оказания медицинской помощи. Со стороны Федерального фонда ОМС предложен комплекс мер, направленных на мониторинг финансовых условий деятельности медорганизаций на уровне регионов. Страховые компании, работающие в системе ОМС, получили возможность увеличить авансирование медицинских организаций до 100% среднемесячной потребности, предусмотрены меры финансовой компенсации так называемых «выпадающих доходов», введены повышающие тарифы оплаты медицинской помощи при случаях диагностированного заболевания COVID-19 и другие меры, которые позволят сохранить финансовую устойчивость системы ОМС, страховым компаниям своевременно профинансировать медицинские организации, что в конечном счёте сформирует возможность оказания ими качественной медицинской помощи.

- Вместе с нами на Радио «Комсомольская правда» вы провели марафон благодарности врачам — «Эфир о настоящих героях». В чем вы видели смысл этого проекта?

Михаил Пушков, заместитель генерального директора страховой медицинской организации ООО «Капитал Медицинское Страхование»:

- Бодрость духа и тела, отличное настроение и оптимизм – это то, что всем сейчас очень нужно. Мы сочли необходимым поддержать врачей, поблагодарить их за титанический труд и героические усилия по оздоровлению общей ситуации и спасению людей! Вся страна спела хором вместе с нашими друзьями - Алексеем Кортневым, Сергеем Галаниным и группой «Серьга», Чичериной, группой «Джанго», Владимиром Шахриным и группой «Чайф», Максом Покровским, Гошей Куценко, Вадимом Самойловым и другими участниками. Было здорово! Мы желаем всем нашим гражданам здоровья, благополучия. И - работаем для этого.