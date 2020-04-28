"Я просто офигел, как его отмазали!". Русского бегуна поразило отношение ВАДА к американцу

В 2019 году одним из самых необычных и вопиющих допинг-случаев был кейс американского бегуна Кристиана Коулмэна. Он за год пропустил три официальных теста, получив в специальной системе три "флажка". А это - дисквалификация. Но его фактически "отмазали", после чего он спокойно пробежал на чемпионате мира 2019 года в Дохе.

Этот случай не оставил равнодушным одного из лучших российских бегунов - барьериста Сергея Шубенкова.

- Когда три флажка получаешь, начинаешь дурачка включать. Я услышал от женщины одной на соревнованиях: «Коулмен получил три флажка». И вторая фраза: «Просто он очень глупый». Ну ладно, - говорит Шубенков в интервью "Спорт-Экспрессу".

И отмечает, что его просто задела эта история, вызвав немало эмоций. Поскольку к американцу со стороны спортивных властей было фактически "особое" отношение:

- Я смотрю, до какой степени дошло антидопинговое законодательство: пропустить три теста и получить два года дисквала или сходить на один и получить четыре. Плюс Коулмен нашел лазейку еще. Я как прочитал, как его отмазали, я офигевал. Не знал, что такое возможно.

И в итоге в этой ситуации позиция ВАДА, которая принципиальна по отношению к русским, оказалась крайне мягкой:

- То, как объяснили это, и WADA согласилось... Как бы два флажка и еще одно нарушение, которое не считается. Так это не два флажка, а четыре получается!

Напомним, что в той истории ВАДА не имело ничего против - американца признали невиновным, т.к. его адвокаты сказали, что время отсчета "года" нужно считать не с момента визита офицеров, а с момента заполнения системы АДАМС. Там, где спортсмен указывает свое местоположение на ближайшее время для того, что у него взяли допинг-пробу.