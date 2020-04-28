2020-04-28T09:57:06+03:00
Общество

«Сначала я дала ей жизнь, а теперь она мне»: история женщины, чьим донором костного мозга стала ее собственная дочь

Елена Владимировна победила рак крови
Мария Строганова
Поделиться:
Елена говорит: «Когда-то я дала дочери жизнь, теперь она мне».Елена говорит: «Когда-то я дала дочери жизнь, теперь она мне».Фото: Из личного архива
Изменить размер текста:

В 60% случаев для успешного излечения рака крови – нужна пересадка костного мозга. В идеале – от брата или сестры, совпадающих на 100 процентов. Но это случается лишь в 25% процентов случаев. В других – ищут неродственных доноров – сначала в российском регистре, потом зарубежном. Но что делать, если совпадений нет нигде? Фонд борьбы с лейкемией познакомил нас с Еленой Владимировной, чьим донором стала ее родная дочь.

Елена Владимировна любит рассматривать свои фотографии. «Я в начале пути», «Готовимся к трансплантации», «На пятый день после трансплантации», «Выписались домой», «100 дней здоровья», «11 месяцев после трансплантации». Это даже не просто фотографии, это фото-вехи большого пути. Прошла часть – сделала зарубку и будто написала жирным шрифтом: «я жива, идем дальше».

На этом фото Елене 53 года Фото: из личного архива

На этом фото Елене 53 годаФото: из личного архива

«У меня нервная система крепкая»

На первом фото Елене 53 года – стильная стрижка, очки и спокойная улыбка. Она работает помощником известного, успешного дизайнера, и часть этого успеха – заслуга Елены. Потому что она умеет все организовать, всех завести и достать все необходимое – быстро, без нервов, легко. Однажды Елена заметила странные синяки на теле. Урвала время, сдала анализы и оказалась в больнице. Когда в палату вошла врач и спросила: «У вас есть ближайшие родственники?», Елена все поняла. «Родственники-то у меня есть, - ответила она, - но давайте вы все же объявите диагноз мне, у меня нервная система крепкая». И врач сказала: «Лейкоз».

«Поломку починят и все будет хорошо»

Первое фото уплывает в прошлое. На следующем - Елена после первой химии, а вот после второй, а здесь после третьей. Стрижки больше нет, потому что нет волос - остался едва заметный ежик. А еще - спокойная улыбка и глаза, ясные глаза.

В один из дней химиотерапии к Елене в палату пришел священник, и она спросила его: «За что?». Когда не можешь ходить от слабости, и похудела на 20 кг, и тебя везут на каталке по больнице, а вокруг, у других, у всех кроме тебя, обычная жизнь, невольно возникает этот вопрос. И священник сказал: «Не спрашивайте себя «за что» и «почему я». Вы не виноваты, это просто сбой в организме, как бывает сбой в компьютере. Поломку починят, и все будет хорошо». И Елена стала ждать.

«Пойдем на риск»

«После третьей химиотерапии меня накрыло», - вспоминает она. Реанимация, двусторонняя пневмония, а главное – почти не осталось надежд на ремиссию. Как делать трансплантацию костного мозга без ремиссии? «Еще одну химию ваш организм не выдержит», - сказали врачи, и начали готовить Елену к трансплантации, не дожидаясь улучшений.

Это было тяжелое время. «Мой дедушка китаец, - рассказывает Елена, - может поэтому в российском регистре донора не нашлось. А поиск в международном регистре стоил 2 миллиона, а в японском – 11 миллионов… Время уходило, все были в отчаянии». И тогда, почти в последний момент, врачи сказали: «Пойдем на риск». Они решили, что донором для Елены станет родная дочь. Совпадение было не 100%-ным, и потому была проведена гаплотрансплантация. При помощи специальной системы подходящие клетки были отделены, а неподходящие – отфильтрованы. Это позволило избежать серьезных осложнений.

Донором для Елены стала родная дочь

Донором для Елены стала родная дочь

«Такое бывает, но не в нашей семье»

И вот фотография перед трансплантацией: Елена и дочка вместе. Дочку зовут Анна, у нее мамина улыбка, ей 29 лет, и она учится на психолога. Вернее, пытается учиться, потому что на время трансплантации они с мамой оказываются заперты в больнице, в изолированном боксе. Надолго ли? Никто не знает. Перед сдачей костного мозга Анне несколько дней делали уколы, стимулирующие рост стволовых клеток, и однажды она упала в обморок. Тогда врачи вдруг начали говорить с девушкой как-то странно: «Вы не должны сдаваться», «Вы такая молодец». И Анна поняла: они боятся, что она откажется. Испугается и не захочет быть донором для своей мамы. «Наверное, такое тоже бывает, но только не в нашей семье», - спокойно говорит Елена и показывает следующее фото - после трансплантации.

«Ты такая злая»

«Где-то на третий день начались осложнения. – рассказывает она, - Воспаления, герпес, ломота, рвота…На две недели мне запретили не только есть, но и пить, все питание – через капельницы». И тогда они с Анной будто поменялись местами – дочь стала мамой, а мама – ребенком. «Ночью, пока дочка не видит, я шла в ванную и пила воду - скоро мне становилось плохо, конечно. А когда Аня заставляла меня разрабатывать ноги, вставать и ходить, я плакала: «Ты такая злая, ты не понимаешь, как мне тяжело!». Но Анна не поддавалась, она все равно кричала: «Вставай!», тормошила маму и не разрешала глотать воду. Тогда Елена смирилась - стала слушаться и поправляться.

«Дочь дала мне жизнь»

Теперь фотографии сменяются быстро: «Выписались домой», «100 дней здоровья», «Свадьба дочери» и совсем новое: «11 месяцев после трансплантации». Лица Елены и Анны на них сияют радостью - той ровной радостью, когда знаешь, что у тебя навсегда есть опора в жизни. И Елена говорит: «Когда-то я дала дочери жизнь, теперь она мне». Круговорот жизни? Круговорот чудес, ставших реальностью. Вот и все фотографии. Следующие будут скоро, и их будет много, очень много.

Фотографий будет еще много, очень много. Фото: из личного архива

Фотографий будет еще много, очень много.Фото: из личного архива

Что сейчас

Из-за закрытия границ пересадки от зарубежных доноров приостановлены. Пересадки от родственников — родителей, детей, братьев, сестер — единственный шанс для тех, кто лечится от рака крови сейчас. Однако, если донор совпадает не полностью, как Анна и Елена Владимировна, его клетки нужно подготавливать — для этого нужны специальные системы. Помочь их купить для подопечных фонда можно тут

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Профессора и доктора наук объединились, чтобы помочь школьникам с трудностями дистанционного обучения
Новый онлайн-проект собрал вместе лучших специалистов страны на одной площадке. Каждая семья, где детям на самоизоляции очень сложно учиться из дома, сможет получить новые знания, экспертные мнения и практические советы
Искусство ради добра: Участники "Изоизоляции" помогают детям-подопечным фонда Константина Хабенского
Теперь россияне не просто восстанавливают знаменитые картины из подручных средств. ПАО Банк «ФК Открытие» переведет лайки под популярными постами в рубли и перечислит средства на помощь тяжелобольным детям
Помощь солнечным детям - вместо безделушек на день рождения: Создана платформа добрых подарков на самоизоляции
Благотворительный фонд «Синдром любви» запускает онлайн-платформу «Включите сердце», где каждый может запустить собственный сбор средств по случаю важного для себя события
Цифровые пропуска для волонтеров на период самоизоляции в Москве: как оформить
Если волонтер не явился на инструктаж, либо не выполнил заявку, то цифровой пропуск аннулируется. Рассказываем, как оформить цифровые пропуска для волонтеров на период самоизоляции в Москве
Новости 24
Мир опасается дефицита российской пшеницы
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Накануне майских праздников россияне бросились скупать товары для шашлыков
Больше половины россиян занимаются спортом на самоизоляции
В России предложили по-новому штрафовать водителей
В поисках общения россияне стали в два раза чаще звонить на номера 8-800
Глава оргкомитета ОИ-2020 рассказал, при каком условии могут отменить Олимпиаду 2021
Больше половины россиян уверены, что изоляция затянется до июня
Япония отказалась от приглашения на День Победы из-за Курил
В Китае пропали активисты, задержанные за хранение данных о коронавирусе
Роскошь, мат и страх под запретом: В России разработали кодекс этики для полицейских
Россиян могут обязать регистрировать мобильный телефоны с 2021 года
ООН призвала мир не ждать "старой нормальности"
Последние новости на утро 28 апреля 2020: названы шесть новых симптомов коронавируса
Эксперт рассказал, кто может подглядывать за вами через камеру смартфона
Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение
Анонсировано введение новых правил перелетов для россиян
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года составило 479 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 апреля 2020: Ограничения продлят и на майские праздники, в парке «Патриот» развернут госпиталь
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 превысило 45 тысяч человек