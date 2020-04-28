2020-04-28T14:15:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 28 апреля 2020: ежедневный прирост заболевших идет на спад

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 28 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 286 новых случаев заболевания коронавирусом, эта цифра значительно ниже, чем в предыдущие дни. Всего по состоянию на 28 апреля 2020 года в стране насчитывается 18936 инфицированных COVID-19. Также за сутки умерли еще 80 пациентов, общее число скончавшихся от осложнений опасного вируса выросло до 2274 человек. А вот количество выздоровевших не изменилось и по-прежнему составляет 1005 человек.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ШВЕЦИИ НЕ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ КВАРТИРЫ

Пандемия коронавируса повлекла вспышку безработицы: даже многие коренные шведы остались без работы и практически без средств к существованию. Как сообщает шведский новостной портал Sveriges Radio, некоторые жители страны заявили, что им нечем платить за аренду своего жилья, поэтому арендаторам-собственникам приходится взыскивать платежи через вышестоящие органы. Серьезные задолженности за апрель уже оказались у 70000 жителей страны, что на 80% больше по сравнению с прошлым годом.

Также прибавилось проблем из-за панэпидемии коронавируса и у местных правоохранительных органов. Местное издание SVT сообщает, что в стране увеличилось количество преступных группировок, которые выходят на опустевшие улицы, устраивают перестрелки, в которых страдают и случайные прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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