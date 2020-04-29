Лидию Федосееву-Шукшину оставили без двух квартир

«Я - бомж», - с ужасом говорит сегодня о себе вдова писателя Василия Шукшина, а ныне супруга шоумена Бари Алибасова 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. До этого она гордо заявляла, что раздарила все свое имущество детям и внукам и ей ничего не надо. Но актриса не предусмотрела, что подаренные метры могут оказаться в руках совсем чужих ей людей. И сейчас дошло до того, что она сама живет в шукшинской мемориальной квартире на птичьих правах.

Напомним, свою квартиру в Питере актриса подарила внучке Анне (дочери Марии Шукшиной). Несколько лет назад Анна продала питерскую квартиру вместе с личными вещами Василия Шукшина. Лидия Федосеева-Шукшина судилась с внучкой, но суд проиграла. Кстати, как выяснилось, актриса подарила Анне не только питерскую квартиру, но и свою недвижимость в Финляндии. Правда, потом потребовала вернуть обратно. Пока с финской недвижимостью ситуация в подвешенном состоянии.

Внучка актрисы Анна уверяет, что ей не на что жить.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но наиболее остро сейчас встал вопрос по квартире на улице Бочкова в Москве - той самой, где Лидия Николаевна жила еще с мужем Василием Шукшиным, а сейчас проживает здесь с дочкой Ольгой. На фасаде дома установлена гранитная доска, а сама квартира считается мемориальной. Лидия Федосеева-Шукшина разделила ее между двумя дочками, Ольгой и Марией. Но Мария переоформила свою долю на внучку писателя Анну.

И вот недавно на ток-шоу внучка актрисы Анна объявила, что продала свою долю в квартире другу.

- Фактически это значит то, что в любой момент в квартиру, где живет Лидия Николаевна, могут подселиться посторонние люди, - поясняет юрист Дмитрий Кузьмичев. - И никто не сможет их выгнать, ведь они законные собственники одной второй доли.

Внучка актрисы призналась, что продала свою долю за 5 млн рублей - мол, ей не хватает денег на жизнь. При этом специалисты уверены, что половина четырехкомнатной квартиры (причем непростой, а с историей) стоит в разы больше. Друг Анны явно воспользовался ее простодушием. Внучка актрисы заверила, что человек, которому она продала долю в квартире, обещал не пользоваться ею и там не жить, он просто ее выручил. Анна заявила, что пошла на эту меру, потому что ее довела родная тетя Ольга Шукшина, требовавшая от нее отказаться от своей доли.

- Это отцовская квартира, в ней еще неразобранные рукописи Василия Макаровича, его личный архив, - оправдывается Ольга Шукшина.

Как отмечают юристы, по закону, перед тем как продавать свою долю постороннему человеку, Анна должна была официально предложить выкупить ее долю Ольге Шукшиной, у которой преимущественные права как у совладелицы квартиры. Но Анна этого не сделала. И, по мнению адвокатов, на этом основании сделку можно оспорить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бари Алибасов переписал жилье супруги на друга

Но это еще не все неприятности: в прошлом году Федосеева-Шукшина отписала находящуюся в ее собственности квартиру в Новой Москве (ее покупала матери дочь Мария Шукшина, а Первый канал провел там «Идеальный ремонт») своему мужу Бари Алибасову.

- Мы узнали, что Алибасов переоформил квартиру на своего помощника Сергея Моцаря, - рассказала «КП» адвокат Юлия Вербицкая. - Сейчас Лидия Николаевна отправила Бари Каримовичу нотариально заверенную претензию с требованием вернуть ей эту недвижимость.

По мнению Ольги Шукшиной, Алибасов преследовал корыстные цели, женившись на ее матери. Дочь намерена бороться за то, чтобы недвижимость осталась в их семье.

Внучка актрисы Анна уверяет, что ей не на что жить.Лидия Федосеева-Шукшина теперь живет в собственной квартире на птичьих правах.