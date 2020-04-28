2020-04-28T17:15:22+03:00
Общество

Студенты из Амурской области придумали новый способ переработки пластика

Сразу несколько технологий представлены в рамках международного студенческого инженерного чемпионата
Анна ГЛАДКИХ
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Вторая жизнь пластика - это толчок не только к развитию технологий и экономики, но и возможность решить глобальную проблему экологии. Фото: shutterstock.com.Вторая жизнь пластика - это толчок не только к развитию технологий и экономики, но и возможность решить глобальную проблему экологии. Фото: shutterstock.com.
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Студенты Амурского государственного университета представили проект переработки пластика в рамках существующих и строящихся предприятий.

Технология была разработана в рамках VIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В рамках отборочного задания кейса по направлению «Нефтехимия» — дать вторую жизнь пластику ребята должны были представили проекты технологической модернизации предприятия, предусмотрев создание площадки по сбору и подготовке использованной ПЭТ-упаковки и бесперебойную поставку вторичных полимеров в качестве сырья.

На выполнение задания отводилось всего 10 дней. Отметим, что соревнования чемпионата были оперативно переведены в онлайн формат в связи с противоэпидемическими мерами. Победителем отборочного этапа стала команда DFM, в которую вошли Денис Потапчук, Павел Одородько, Надежда Антонова и Кирилл Приходько.

«Вторая жизнь пластика - это толчок не только к развитию технологий и экономики, но и возможность решить глобальную проблему экологии. Ни для кого не секрет, что большая часть мусора в океане - это пластик. И его переработка позволит сократить количество отходов, что ежедневно скапливаются на свалках и просто лежат десятилетиями", - подчеркивает капитан команды Денис Потапчук.

На втором месте оказалась команда ECO, бронзовая награда у команды «Душа Волка». Финал CASE-IN пройдет в Москве и соберет лучшие студенческие инженерные команды 57 вузов России и стран СНГ. Победители финала получат ценные призы, возможность принять участие во всероссийских отраслевых форумах, преимущества при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также смогут пройти практику в ведущих компаниях отрасли. Чемпионат организован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и включен в Общероссийский план молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.

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