Что внутри Главного храма русской армии

Главный храм Вооруженных сил России (храм Воскресения Христова), который откроют на днях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, впечатляет даже на снимках. Но увидеть его вблизи совершенно другое дело.

Храм в Кубинке должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мгновение показалось, что перенесся на Дворцовую площадь Петербурга, посреди которой вдруг вырос величественный собор с огромными куполами, как у Исаакиевского собора. Сравнение не случайно: храм в Кубинке должен стать третьим по высоте православным храмом в мире после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Последний, кстати, строили 40 лет. А главный храм армии возвели за 1,5 года!

Настоятель храма епископ Клинский Стефан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоятель храма епископ Клинский Стефан показал корреспонденту «КП» чугунные плиты на полу, отлитые из трофейного оружия и 44 мозаичные картины главных сражений в которых принимали воины России.

- Почти все иконы выложены в честь небесных покровителей воинства российского, благоверных князей, великомучеников, которые своей духовной жизнью вели людей к Богу. Скоро храм заживет, здесь будут проходить крещение наших воинов. После окончания стройки мы отслужим благодарственный молебен, а освящение храма будет после карантина.

Настоятель показал корреспонденту «КП» И звонницу, 18 колоколами которой может управлять один звонарь с помощью автоматики, и верхний храм - где в службе могут участвовать 3000 человек, и нижний - где одновременно могут молиться 800 человек.

Нижний храм почти полностью покрыт мозаикой.

Высота звонницы храма Воскресения Христова составит 75 метров — 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вот куст на картине - 7 оттенков зеленого, а речка - 15 оттенков синего, - рассказывает технолог-реставратор Андрей Ощепков.

- А где мозаичная картина с первыми лицами государства? В интернете о ней шумели, а тут ее не видно...

- В интернете появился эскиз. Ее уже смонтировали в Алтуфьево, но в храм еще не привезли. Эта мозаика, которая посвящена жертвователям, будет размещена в верхнем храме на закрытом балконе в хорах, где поют певчие и куда могут заходить только священники. Мы удивились ажиотажу вокруг этой мозаики. Это старая традиция. Кстати, в притворе есть множество мозаик с лицами реальных людей, которые мы взяли с фронтовых фотографий.

Нижний храм почти полностью покрыт мозаикой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько их пришлось выложить?

- В 1 квадратном метре 3200 камушков, если это портрет, то 4000 камушков. Если в нижнем храме 2,5 тысячи метров, то это более 8 миллионов камушков!

Территорию храмового комплекса венчает галерея "Дорога памяти", длинной — 1.418 шагов. Там уже размещены фото 33 миллионов участников войны.

Настоятель показал корреспонденту «КП» И звонницу, 18 колоколами которой может управлять один звонарь с помощью автоматикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СИМВОЛИЗМ

- Высота звонницы храма Воскресения Христова составит 75 метров — 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

- Высота Храма вместе с крестом по проекту составит 96 метров — в 960 году родился Святой Равноапостольный Великий князь Владимир, в честь которого будет освящен нижний храм.

- Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта.

В иконостасе храма 48 икон, по числу месяцев боевых действий в Великой Отечественной и советско-японской войн.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Площадь мозаики в интерьере Главного храма составит 2644 квадратных метров, что соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы.

- В иконостасе храма 48 икон, по числу месяцев боевых действий в Великой Отечественной и советско-японской войн.

- Купол храма представляет собой шлем святого благоверного князя Александра Невского, с изображением на нем Архангела Михаила — предводителя небесного воинства и много других не менее значимых символов.

Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года.

- Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).