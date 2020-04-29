2020-04-28T18:14:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 29 апреля 2020 достигло 93 558 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 29 апреля 2020 года, последние обновления
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Обновлены данные по коронавирусу в России на 29 апреля 2020 года.Обновлены данные по коронавирусу в России на 29 апреля 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 29 апреля 2020 года превысило отметку в 90 тысяч и теперь в нашей стране 93 558 человек подхватили эту болезнь. За последний день было выявлено 6 411 новых случаев - наибольший показатель за всю историю наблюдений. Вирус был обнаружен в 83 российских регионах, при этом в 40,7% случаев его нашли у людей, которые контактировали с зараженными и не имели видимых проявлений болезни. Официальные данные были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (48426), Московская область (10231) и Санкт-Петербург (3436). За ними далеко позади сразу несколько регионов. Это - Нижегородская область (1663), республика Дагестан (1147), Мурманская область (1056), Краснодарский край (888), Рязанская область (788), Тульская область (783), Ленинградская область (781), Ростовская (778) и Калужская область (706). В остальных регионах - менее 700 больных.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 8456 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 1 110 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 867 человека, 72 из которых ушли из жизни за последний день.

По всей стране проведено более 3,13 миллиона тестов на COVID-19, из них 119,8 тысячи за последний день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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