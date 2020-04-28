Народ сходит с ума: откуда на улицах берутся люди в противогазах и продавцы пропусков

Выбежал из подъезда до мусорки. Бежал не от того, что спешил или чувствовал опасность. Мчался на свежий воздух. У нас в семье баталии за священное право вынести отходы. Когда такое было?

У соседнего дома копошился мужик, в руках поводок. Через минуту он хладнокровно потянул шлейку — на том конце барахтался контуженный кот. Видно, что усатый на улице никогда не бывал и все его дико пугало. Хозяин неспешно выкурил пару сигарет, поговорил по телефону, затем с котярой, посидел на корточках, как делают все четкие пацаны. Не сомневайтесь, мужик относился именно к этой категории людей в потрепанных кожанках, с острым кадыком и ежиком на голове.

Европейская мода добралась и до Москвы — горожане начали выгуливать мягкие игрушкиФото: соцсети

Скажите: «Сочиняешь!». Отвечаю: пришел домой, открыл ленту соцсетей, как тут же бац — снимок импозантного дедка в бескозырке, который гуляет своего мурзика в Гагаринском районе. Или хит соцсетей: дамочка, привязывающая плюшевую таксу у дверей супермаркета. В подмосковной Балашихе вообще засняли прохожих с козой.

Люди начали выгуливать котов. Фото: Юлия Гурова

Если пройтись по улицам чуть дольше — чего мы настоятельно не рекомендуем, то наверняка встретите блаженного в маске из обрезков пластикового бутыля. Или еще круче: в советском противогазе времен конфликта в Афганистане. А как вам дамы, которые прилаживают на лицо чашку бюстгальтера? Легкая эротика сезона-2020. Сначала тотальный дефицит респираторов в аптеках, а затем возвращение их по космическим ценам только подогревают всеобщую истерию.

А некоторые одевают поводки на коз. Фото: Светлана Алидибирова

А продажа фейковых тестов на коронавирус или пропусков? Тоже своего рода безумство. В Москве накануне накрыли банду аферистов: за 3500 рублей предлагали сделать цифровой код. Который всем выдают бесплатно в два клика без всяких требований к прописке. Мотивация обманутых покупателей совершенно непонятна.

Детские площадки теперь для собак?Фото: Соцсети

Или митинги: сначала забастовка была онлайн в приложении навигатора. Затем оппозиционеры готовятся провести пикеты на московских балконах. С одной стороны, это сейчас лучше, чем многолюдные протесты неверующих в «ковид» в разных регионах России. Но здоровой инициативу тоже не назовешь.

Митинги теперь проходят так. Фото: из группы VK «Онлайн-митинг «За жизнь!»

С опасением жду майских праздников. Сколько еще безумств выплеснет этот город в виде фотографий в соцсетях? Думается, шашлыки на балконе покажутся невинной шалостью.

Или виртуальный протест на онлайн картах. Фото: Скриншот с «Яндекс. Навигатор»

ВОПРОС РЕБРОМ

Что с нами творится?

В обычной жизни у человека есть работа, досуг, хобби и сложившийся круг общения. С одной стороны, рутина, а с другой - компенсационные механизмы. То есть набор стереотипов, которые помогают переживать негатив.

— И вдруг все это разрушается! — объясняет психотерапевт Сергей Начинкин. — Если человек был оригиналом, то сейчас он легко может стать сверхэкстравагантным. Переживания внутри, которые в обычной жизни могли не проявляться, становятся чрезмерными. Нарушается грань здравого смысла. Так люди борются с внутренней тревогой. Представьте подростка, который кичится: «Смотри как могу!». Так и здесь взрослый заявляет: «Я не боюсь!». Или наоборот, он не знает, что делать, но сказать прямо не может.

Маска из бюстгальтера в московском метроФото: соцсети

Психотерапевт говорит, что бояться таких прохожих не стоит. А людям, которые начинают замечать за собой странности, рекомендует остановиться и поразмыслить.

— Спросить себя, что со мной происходит. Можно рекомендовать обращение к специалистам, но это решает сам человек.