Доверие против хайпа: коронавирус заставил россиян скептически относиться к информации из блогов

28 апреля Первый прошел международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Ценность проверенной информации во время пандемии многократно возрастает. Фальшивые новости, информационные войны, дезинформация - новые реалии новостных потоков. Официальные СМИ в этом контексте выглядят последним оплотом достоверности и профессионализма. К такому выводу пришли участники секции «Covid & Media: доверие против хайпа», которую провел стратегический информационный партнер форума издательский дом «Комсомольская правда».

«ЛАНДШАФТ СМИ БУДЕТ ПРОРЕЖЕН»

Последние опросы ВЦИОМ показывают, что во время эпидемии коронавируса население в первую очередь доверяет официальным страницам новостных СМИ в социальных сетях – предпочтение им отдает около 60% опрошенных. А к блогерам прислушиваются лишь около 20% населения, занимая в «рейтинге доверия» лишь пятое место (сразу после аккаунтов лечебных учреждений).

«Ранее вопрос «кому в будущем будут доверять люди?» поднимался неоднократно. Всегда побеждали эксперты, считающие, что будущее за блогерами. Объяснялось это тем, что люди доверяют своему лидеру мнений. Но, как видим, ситуация перевернулась», - отметил модератор сессии, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов.

Эксперты отмечают, что в настоящее время журналисты, как и врачи, находятся на передовой битвы с вирусом. Два человека погибли, около 100 болеют, существенная часть журналистов осталась без работы. Особенно критично ситуация сложилась для региональных газет. Сейчас Союз журналистов России добивается от руководства страны, чтобы все стимулы федеральной поддержки расширить на средства массовой информации.

«У нас практически не осталось в стране ежедневных газет, только несколько центральных и региональных продолжают выходить (в том числе и «Комсомольская правда» - «КП»), - пояснил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. - Крайне усложнилось все, что связано с печатью и доставкой газеты потребителю. Не работают многие киоски и магазины, где раньше продавалась пресса. Региональные газеты в основном пользовалась популярностью у тех сограждан, которым сейчас вообще запрещено выходить из дома – люди старше 65 лет».

Вся страна сидит перед телевизорами. Но при этом рекламные бюджеты и на телевидении, и на радио обрушатся от 30 до 50% по итогам года, считает эксперт. Такая встряска очень серьезно отразится на состоянии медиарынка. Вопрос уже стоит о выживании отдельных изданий.

«Когда выйдем из кризиса ландшафт СМИ во многом будет прорежен. Кого-то не досчитаемся, - считает Владимир Соловьев. – Контент уходит в интернет - от цифровой эры никуда не денешься. Но я надеюсь, что при нашей жизни газеты и журналы останутся в печатном виде».

Правда, есть и обратные тенденции. Роман Карманов заметил, что в Екатеринбурге в последние дни наоборот запустили новую правительственную газету для обеспечения информацией людей пожилых

«НЕ ЗОВЕМ, А САМИ ПРИХОДИМ»

Другое дело, что любые неспокойные времена провоцируют возникновение фейков и какой-то параллельной реальности. Что этому противопоставили власти?

«Информационную открытость. Любой человек, который хочет найти объективную информацию о коронавирусе, прекрасно может это сделать на государственных сайтах - порталах Министерства здравоохранения и «Стопкоронавирус.рф», - сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. – Это помогает бороться со слухами и домыслами».

Больше того, Минздрав РФ не ограничивается размещением информации на официальных площадках. Например, в начале пандемии коронавируса в России Олег Салагай с помощью «Комсомольской правды» выступил с интервью на TikTok – стремительно набирающей популярность соцсети, где демонстрируются короткие клипы.

«Наша задача идти к каждому человеку, - поделился стратегией Минздрава РФ Олег Сагалай; причем, она касается не только коронавируса, но и ранее проделанной работы по борьбе с ВИЧ. – Мы не зовем человека сдать тест в медицинскую организацию, а сами приходим в торговые центры, проводим автопробеги, сотрудничаем с РЖД и проводим тестирование на вокзалах и в поездах».

В результате населения страны все более объективно и спокойно реагирует на новости. Причем, как на позитивные, так и на провокационные. Эксперты считают, что революция в информационном поле если уже не закончилась, то как минимум началась давно и мы в ней уже живем.

«Паника с гречкой, паника с туалетной бумагой, паника с лимоном, с имбирем. Если бы такого рода фейки возникли лет 10-15 назад, то запросто могло закончиться каким-нибудь гречишным бунтом в обществе. А сейчас оно само отреагировало - быстро появились смешные ролики, - поделился наблюдениями директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. - Общество устроено как единый организм. Антитела вырабатываются на уровне отдельных клеток. Раньше фейк с туалетной бумагой мог бы жить гораздо дольше, а сейчас он продержался в активной фазе дня три, а потом люди над этим смеяться стали».

Социолог подтвердил, что люди много изучают информации в блогах, но и уровень критического отношения к ней очень высок. На первом месте по уровню доверия идет телевидение (хотя его роль снижается), новостные и аналитические сайты (включая сайты СМИ).

Но и здесь люди воспринимают информацию не бездумно.

«Высокая доля критического отношения по отношению ко всем новостным каналам. Общество, неоднократно получив «прививку», стало «фильтровать» информацию, которая ему поступает, - говорит Кирилл Родин. – По доверию к источникам информации я не вижу резкой смены тренда. Я вижу устойчивое и стимулирующее развитие того тренда, который начал формироваться накануне».

ВЗРЫВ ТЕОРИЙ ЗАГОВОРА

Какие ожидаются изменения в мире медиа?

«Существенных изменений трендов мы не видим, - согласился с коллегой-социологом директор департамента медиа Высшей школы экономики Илья Кирия. – Мы видим другую пандемию. Точнее, инфодемию – по-другому, вирусно распространяемую информацию: очень массово, действительно в другой реальности. Замечу, что все предыдущие пандемии – свиного гриппа, птичий - были не такого масштаба. Они развивались в то время, когда социальные сети и распространение информации, в том числе от профессиональных журналистских организаций не имело такого охвата в социальных сетях, как сейчас».

Наш мир общения меняется. Люди выпивают в «Зуме», массово проходят обучение на онлайн-курсах, заказывают продукты на дом. Часть этих практик останется и после отмены всех ограничений.

Мало что изменится и в потреблении информации.

«Люди часто не отделяют мнение от сведения. Больше того, человек гораздо меньше доверяет новостям, которые не соответствуют его убеждениям», - отметил Илья Кирия.

Не стал бы эксперт что-то «подкручивать» и в законе о фейках, который вступил в силу год назад. Во время нынешней пандемии власти его применяют без особо азарта. Документ обусловлен большим количеством оговорок. Правоприменительная практика еще не наработана.

Хотя, развернуться властям есть где как в России, так и за рубежом.

«Мы наблюдаем взрыв теорий заговора. Людям естественно искать простые объяснения очень сложным ситуациям. Кто-то сказал в Великобритании, что базовые станции нового стандарта связи 5G способствуют распространению коронавируса – там были массовые случаи вандализма. Или в Соединенных Штатах Америки существенна часть населения отказалась от потребления пива «Корона» в связи с его неблагозвучным по нынешним временам названием», - рассказал эксперт.

«ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»

Политологи отмечают, что оппозиция пытается использовать пандемию в электоральных целях. Выступает с онлайн-митингами, предлагает свои стратегии устранения последствий коронавируса. Но, впрочем, пока без особо успеха.

«Надо было делать все иначе. На мой взгляд получился «выстрел в пустоту», - отметил политолог, директор Международного Института Политической Экспертизы Евгений Минченко. - Мы сейчас видим рост рейтингов не альтернативных политических сил, а действующей власти».

Причем, это не единичное явление. Социологи отмечают всплеск популярности президента Франции Эммануэля Макрона, хотя еще в прошлом году аналитики говорили, что еще вот-вот и потеряет свое кресло. В Италии премьер-министр Джузеппе Конте расценивался как компромиссная фигура, а сейчас имеет рейтинг под 70%. Похожая ситуация и в Великобритании с Борисом Джонсоном.

Плюс, сама историческая ситуация лишила страны ряда факторов, которые играли против действующей власти.

«Раньше мигранты стремились проникнуть в Италию, сейчас с тем же рвением, за деньги, они пытаются вернуться к себе на родину. Повестка ограничения миграции и закрытия границ выполнена сама по себе. Еще в начале года все смеялись над Гретой Тунберг, которая призывала меньше летать самолетами или жечь различного топлива, чтобы не загрязнять окружающую среду. Все, ее требования выполнены! И кто-то даже острил, что Грета была не трибуном, а прорицательницей», - говорит политолог.

Критики власти сейчас не находят своей ниши. Более того, как считает политолог, в власть грамотно работает с популистской повесткой. «Левый поворот» в государственной политике неизбежен.

Итоги организованной «Комсомольской правдой» секции «Covid & Media: доверие против хайпа» первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» подвел генеральный директор ИА «ФедералПресс» Иван Еремин. Медиаменеджер отметил, что традиционным СМИ бессмысленно соревноваться с социальными сетями. Это все равно, что бегуну пытаться обогнать ветер. В любом случае проиграешь (бегун – это всего лишь участник соревнования, а ветер – сама среда обитания). Информагенствам и газетам необходимо гнуть свою линию, не снижая требований к достоверности информации. И самое главное - слышать своего читателя.

Например, население сейчас перекормлено информационным шумом и негативными новостями. Так почему бы этим не воспользоваться?

«Уже сейчас наблюдается запрос на позитивные новости, и в будущем он продолжит расти. Мы откликнулись на запрос аудитории и стали делать специальные разделы «хороших новостей». Также будет запрос общества на информационные фильтры и авторитетные источники информации. А это значит, что формат традиционных СМИ, как экспертной площадки, которая профессионально фильтрует информационный поток, будет только расти», - отметил Иван Еремин.