ФСБ в Крыму рассекретило документы о зверствах гитлеровцев на полуострове

На территории Крыма представителями гитлеровского командования в период Великой Отечественной войны был установлен режим, который позволял «цивилизованным» немцам, их союзникам румынам и местным пособникам оккупантов уничтожать тысячи людей.

Как следует из рассекреченных документов из архивов управления ФСБ по Крыму и Севастополю, оберштурмбанфюрер СС Пауль Йоханнес Цапп лично руководил сожжением крымской деревни Лаки и расстрелами в концлагере «Красный», который гитлеровцы организовали под Симферополем. Этого идейного карателя-эсэсовца признали виновным в уничтожении почти 13 с половиной тысяч человек – Цапп был приговорен к пожизненному заключению. Бывший начальник СД в Ялте Лев фон дер Рекке был причастен к смерти 5 тысяч человек. Удивительно, но он получил лишь 13 лет тюрьмы.

На территории полуострова в разное время действовали два десятка разведшкол - причем и немецких, и румынских.

Копии рассекреченных документов переданы в Госархив Республики Крым и в Архив города Севастополя в рамках проекта «Без срока давности».