Оплата нерабочих дней с 1 по 11 мая 2020 года: как будут производиться расчеты с работающими сотрудниками в дни карантина

Дни между праздниками — 6,7, и 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Об этом 28 апреля заявил президент Владимир Путин на совещании с главами субъектов федерации, посвященном борьбе с коронавирусом.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы», - сказал президент.

То есть по оплате эти дни будут такими же, как и все другие нерабочие дни самоизоляции. Ранее Роструд (Федеральная служба по труду и занятости) уже давал пояснения, что это будет обычная зарплата, она не будет приравнена к работе в выходной день.

«Если на каком-то предприятии сотрудники получают оклад, то так они и будут получать оклад. А если установлена сдельная оплата, то возможен и такой вариант — оплата производится в соответствии с коллективным трудовым договором или иным нормативным актом работодателя», - отметили в Роструде. Это же касается и тех сотрудников, которые продолжают работать в удаленном режиме.

Проблема только в том, что эти выплаты будут производиться из фонда оплаты труда предприятия. А у большинства предприятий, даже продолжающих работать, резко упала выручка — те же, кто вынужден был закрыться вообще не имеют источников для выплаты зарплаты своим неработающим сотрудникам.

Да, принята программа льготного кредитования предприятий. Но эти деньги все равно нужно будет отдавать, кроме того, их объем не покрывает всего фонда оплаты труда предприятий. Глава государства дал поручение премьеру Михаилу Мишустину до 5 мая проработать дополнительный пакет мер поддержки граждан и предприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775964" frameborder="0"></iframe> Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.С учетом всех майских праздников период нерабочих дней в России продлится до 11 мая включительно

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