Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты: какие банки будут выдавать и на какой период

Банки начнут выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплаты уже с 8 апреля. Такое заявление сделали в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Там пояснили, что ЦБ выделит на это банкам 150 млрд рублей.

С 1 апреля выдавать кредиты под 0% для бизнеса начали в Сбербанке и ВТБ. Сейчас список расширился за счет МСП-Банка, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Альфа-Банка и «Открытия». Но в ближайшие дни к программе могут присоединиться и другие кредитные организации. Какие именно, сейчас решают в Минэкономразвития. Как недавно заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, получить субсидии на выдачу беспроцентных кредитов смогут 64 банка.

Беспроцентными кредиты будут лишь первые полгода. Потом ставка поднимется до 4% годовых, уточнили в правительстве. Максимальный срок кредита составит один год. И получить его смогут лишь малые и средние предприятия, и лишь из тех отраслей, которые сильнее всего пострадали от карантинных мероприятий: это туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений и спортивных мероприятий, общепит, бытовые услуги, а также автоперевозчики.

При этом сумма, которую предприниматель может взять в долг, напрямую зависит от уровня МРОТ в регионе (в среднем по России - 12 тысяч рублей) и числа сотрудников. К примеру, если в компании трудится 10 человек, то максимальная сумма кредита составит 720 тысяч рублей (это шесть месячных окладов с минимальной зарплатой для 10 человек). Как подсчитали в правительстве, за счет льготных кредитов получится выдавать зарплаты 1,5 млн сотрудников.

Тем не менее бизнес считает, что этой меры недостаточно. По сути, она лишь продлит агонию бизнеса. Доходы большинства компаний из наиболее пострадавших отраслей начали падать с конца февраля - начала марта. Сроки окончания карантинных мер до сих пор не ясны. А полученные кредиты все равно придется отдавать. И в таких условиях легче сразу закрыться, чем продлевать агонию.

- Российское правительство приняло большой объем мер, такой, который 2 месяца назад никто не мог ожидать. Так, объявлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат, отсрочка по налогам, снижение страховых взносов. И обсуждение новых мер идет непрерывно, - говорит Антон Свириденко, советник Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей. - Но отзывы показывают, что падение спроса составляет до 90%. И это не только из-за карантина. Люди не покупают из-за экономической неопределенности.

В аппарате бизнес-омбудсмена приготовили второй пакет предложений правительству. Там призывают дать понятие форс-мажора, расширить список отраслей, которым нужна поддержка, и конкретизировать, какие предприятия все-таки могут работать, а какие - нет. А россиянам предусмотреть либо прямые денежные выплаты, либо платить минимальную зарплату тем, кто отправлен в неоплачиваемые отпуска.

- Конечно, никаких мер не достаточно, чтобы компенсировать остановку экономики на месяц ни в одной стране мира. Можно только минимизировать потери и создать задел для восстановления, - говорит Антон Свириденко. - Это как карантин. Чем раньше начнешь, тем лучше будет результат. Поэтому, считаем, не надо сильно экономить сейчас, чтобы не потратить еще больше потом.

Напомним, в России на проведение антикризисных мероприятий правительство зарезервировало 1,4 трлн рублей (это 1,3% ВВП страны). Для сравнения, в Америке одобрили пакет правительственных мер на 2 триллиона долларов (это 10% ВВП США). При этом помощь американскому малому и среднему по программе Paycheck Protection Program исчисляется 350 млрд долларов. Для сравнения, это 27 трлн рублей, или больше, чем все запланированные расходы федерального бюджета России на этот год.

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