Коронавирус или водка - что убьет больше?

"В результате конфликта вечером 4 апреля житель Елатьмы расстрелял из карабина пять человек, в том числе беременную женщину. Убитым было от 21 до 36 лет".

"На выходных Якутск захлестнула волна преступности. 29 марта было совершено резонансное убийство - вырезали целую семью, четырех человек - двое взрослых и двое детей".

Это только две цитаты из новостей начала апреля. В Российской Федерации шла первая неделя самоизоляции.

Я привел только два случая, которые просто попались на глаза в новостной ленте. Конечно, это только маленькая часть тех, кто был убит в ходе пьяных разборок за первую неделю, которую правительство сделало нерабочей.

Как сказал президент республики Якутия Айсен Николаев "Сразу же в субботу и воскресенье (28 и 29 марта) пошел вверх вал преступности. Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми... Конечно же, это из-за того, что они (граждане) затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас".

Убийств в России не просто много, а очень много: в результате убийств гибнет от 15 до 20 тысяч(!) человек в год! (Там есть некоторые статистические ухищрения, но показатель примерно такой). Около 90% этих убийств - бытовые, результат бытовых разборок в состоянии алкогольного опьянения.

КОНЕЧНО ЖЕ, ВСПЛЕСК УБИЙСТВ, КАК И ВСПЛЕСК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ, ВСЕГДА ПРИХОДИТСЯ НА ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ - НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ И МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ.

Тут у нас - только в первую неделю самоизоляции - получилось целых 9 дней "выходных" - суббота и воскресенье, потом "5 нерабочих дней" и еще одна суббота и воскресенье. По продолжительности - считайте, как зимние каникулы.

Но это - только начало. Кто из вас ходит в магазин, могли заметить, как народ "затаривается" в отделе спиртных напитков. Как перед праздниками!

Только вот "праздники" у нас, мягко говоря, затянулись.

Резонансные убийства привлекли внимание общественности, так как сразу попали в федеральные СМИ. Однако, убийства на почве пьяных конфликтов - это даже не верхушка «айсберга смертности», связанной с водкой, а лишь кончик этой верхушки. А что тогда весь "айсберг"? А это вам любой врач скажет: после каждый длинных праздников идет поток пациентов с обострениями заболеваний сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и так далее.

И ЭТО ПОТОК ИЗ ТЕХ, КТО ВЫЖИЛ!

Потому что есть те, кто до встречи с врачом попросту не дожил.

Так сколько же умирает не от "алкогольных убийств" а от последствий чрезмерного употребления алкоголя? То есть,

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ В РОССИИ УБИВАЕТ ВОДКА?

Вопрос сложный. В России нет такого дифференцированного учёта смертности. Убитые водкой попадают в статистику смертности от сердечнососудистых заболеваний (острая сердечнососудистая недостаточность, инфаркт, инсульт, внезапная коронарная смерть), а также в статистику отравлений.

Однако некоторые организации, тем не менее, приводят такую статистику. К примеру, по данным проекта "Трезвая Россия", смертность от алкоголя только за зимние каникулы составляет 13 000 человек!

Еще более высокое число смертей от алкоголя в зимние каникулы - 18 000 человек(!) - называет Александр Немцов, руководитель Московского НИИ психиатрии, ведущий российский эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики, доктор медицинских наук.

Данный показатель - 18 056 человек - среднее превышение январей над остальными месяцами для 2004-2016 годов - выведен путём сложных статистических расчетов. Данные опубликованы в научной работе "Смерти в январе - Россия: 2004-2016".

Превышение январей над остальными месяцами колеблется от 12 до 21 тысяч смертей в разные периоды.

Аналогичные всплески смертности наблюдаются в марте - в связи с международным женским днём, а также в период майских праздников. Летом наступает относительное затишье, затем идет октябрьский всплеск, а в декабре начинается предновогоднее ралли, и ситуация повторяется - год за годом.

ПРОСТО ВДУМАЙТЕСЬ: ТОЛЬКО ДОБАВОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ, Т.Е. В ДОПОЛНЕНИЕ К ФОНОВОЙ (в том числе и по вине вируса гриппа), ЗА ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ СОСТАВЛЯЕТ 18 000 ЧЕЛОВЕК!

Данный показатель прироста смертности в новогодние каникулы - 18 000 человек - выглядит совершенно катастрофическим, потому что СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ГИБНЕТ ОТ ВОДКИ ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 10 ДНЕЙ!

Если экстраполировать на два месяца самоизоляции, то нужно умножать на 6, получим 108 000 человек! Если самоизоляция будет продлена до трёх месяцев, то возможное число прироста смертности – 162 000 человек. Хочу подчеркнуть, что это – чисто теоретические расчеты на основе экстраполяции данных, полученных Александром Немцовым в результате многолетнего анализа январской «праздничной» смертности.

Возможно, некоторым это покажется невероятным, но данные количественные показатели смертности очень близки к истине, и нет оснований им не доверять, так как они подтверждаются и другими источниками.

Вероника Скворцова, будучи министром здравоохранения, говоря о смертности людей трудоспособного возраста в России, озвучила следующее: "70% – это алкоголь-ассоциированная смертность, и не только острая..., но [существует также] накопительная — циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь...".

По данным Минздрава, сейчас смертность среди мужчин трудоспособного возраста составляет 735 случаев на 100 тыс. человек, это более чем в три раза выше, чем у женщин — 203 смерти на 100 тыс. человек. В абсолютных показателях все выглядит намного страшнее: более 400 000 (четыреста тысяч!) человек умирает каждый год, не дожив до пенсии. Из них три четверти(!) - мужчины! То есть, 300 000 мужчин и 100 000 женщин в возрасте от 19 до 54 лет умирают ежегодно. Данный гендерный перекос, по мнению экс-министра, связан с алкоголем: "Кровоизлияния в мозг у молодых мужчин очень часто ассоциированы без наличия аневризмы, просто с ранней гипертонией на фоне регулярного употребления алкоголя".

ПОДЧЕРКНЁМ: ВСЕ ЭТО - ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ В ГОДЫ, КОГДА НЕ БЫЛО САМОИЗОЛЯЦИИ.

Как уже было сказано выше, большая часть этих смертей в официальной статистике отражается, как не связанная с приёмом алкоголя.

По данным Росстата, смертность от приёма алкоголя за 2018 год была 1,85% от общей, что составило около 33 744 человека. Но сюда входят только отравления, пагубное употребление и психозы. "За рамками" алкогольной смертности остается большинство смертей от цирроза печени, панкреонекроза, сердечно-сосудистых заболеваний.

Как выглядит на практике смерть от водки?

Парадокс, но очень часто от алкоголя гибнут внешне здоровые мужчины и женщины! В 80% случаев они умирают во сне - после обильных алкогольных возлияний. Что происходит с организмом? При резком повышении содержания алкоголя в крови до 1,5-2 промилле может нарушиться ритм сердца, а далее произойдет остановка сердца, что в заключении патологоанатома будет записано как "внезапная коронарная смерть".

Кроме того, многие гибнут от инфарктов и инсультов, но помочь им нельзя, так как данная сердечно-сосудистая катастрофа происходит на фоне сильного алкогольного опьянения, когда человек находится в полубессознательном состоянии. Важно понимать, что такое происходит не только с алкоголиками - жертвами могут стать и лица, которые употребляют алкоголь от случая к случаю.

Собственно, вынужденное продолжительное безделье, ограничение перемещений, замкнутость "в четырех стенах", стресс и депрессия, вызванные переживаниями по поводу эпидемии, а в ещё большей степени - в связи с эконмическими последствиями противоэпидемических мероприятий - всё это факторы, которые и без алкоголя увеличат смертность от сердечнососудистых заболеваний и суицидов. Но, как мы знаем, россияне склонны "заливать горе вином", и все вышеперечисленное приведет (да уже привело) к взрывному росту употребления алкоголя. Мы еще не знаем, какова нынешняя статистика, но, как было сказано выше, ЗА ДВА МЕСЯЦА ВОДКА МОЖЕТ УБИТЬ БОЛЕЕ 100 000 РОССИЯН!

Коронавирус, даже при самом неблагоприятном прогнозе, вряд ли убьёт столько даже за целый год.

Конечно, всё вышесказанное не означает, что я против режима самоизоляции – к сожалению, в наших реалиях очень трудно подобрать альтернативу. Не хватает нам дисциплины, увы. Мы не немцы, не шведы, и не корейцы. И я искренне надеюсь, что потери от употребления водки будут не так велики, как показывают теоретические расчеты. Но и отрицать очевидность этих рисков нельзя – мы же знаем, каковы «особенности национальной самоизоляции».

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