«Рок против коронавируса» продолжается в прямом эфире Радио КП

Рок без границ, когда мы заперты на замок, это то, что нужно! Музыка, хорошее настроение и «Комсомольская правда» побеждают любые страхи. Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

"Я люблю свою Родину вроде бы" спел однажды этот человек, и его слова подхватила вся страна. Костя Кулясов - лидер группы АнимациЯ, который умеет писать просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех.

Выступление можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 97,2 FM (Москва), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях!