2020-04-28T20:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

«Рок против коронавируса» продолжается в прямом эфире Радио КП

Сайт kp.ru и Радио «КП» продолжают проект «РОК против коронавируса!» [прямая видеотрансляция 29 апреля с 20:00 мск]
КП
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Выступление можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП»Выступление можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП»
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Рок без границ, когда мы заперты на замок, это то, что нужно! Музыка, хорошее настроение и «Комсомольская правда» побеждают любые страхи. Подключайтесь и подпевайте! Нас — целая страна. Вместе — классно!

"Я люблю свою Родину вроде бы" спел однажды этот человек, и его слова подхватила вся страна. Костя Кулясов - лидер группы АнимациЯ, который умеет писать просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех.

Выступление можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 97,2 FM (Москва), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях!

"Рок против коронавируса": онлайн-концерт лидера группы "АнимациЯ"."Я люблю свою Родину вроде бы", - спел однажды этот человек и его слова подхватила вся страна. Костя Кулясов - лидер группы "АнимациЯ", который умеет писать просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. Будь дома, оставаясь с нами и любимой музыкой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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