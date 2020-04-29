Швеция может достигнуть коллективного иммунитета через несколько недель

Самоизоляция и карантин не могут длиться вечно. Власти всех стран разрабатывают стратегии возвращения жизни в нормальное русло, но главное что их пугает - это опасность второй волны коронавируса. Когда на улицы вернутся люди, не имеющие иммунитета против SARS-Cov-2, эпидемия вспыхнет вновь, как непогашенный лесной пожар. Это перечеркнет все жертвы, усилия и окончательно обрушит экономику.

В отсутствии вакцины, единственное, что может помешать распространению новой инфекции это коллективный иммунитет. По расчетам ученых для достижения коллективного иммунитета достаточно, чтобы Covid-19 переболело около 60 процентов населения. Тогда в обществе возникнет эффект карантина - вирус не будет распространяться, поскольку из-за большого количества людей, обладающих иммунитетом, цепочки заболевания будут постоянно прерываться. В большинстве стран было инфицировано только несколько процентов жителей. Но в качестве идеальной модели может выступить Швеция, которая отказалась закрывать границы, останавливать предприятия и принудительно сажать людей на самоизоляцию. Насколько скандинавы близки к созданию стадного иммунитета проанализировал профессор генетической эпидемиологии из Лундского университета (Швеция) Пауль Фрэнкс.

Официально в Швеции менее 20 тысяч пациентов заболели новой болезнью. Но реальное их количество гораздо больше, потому что массового тестирования в стране не проводилось, а примерно в половине случаев люди вообще болеют бессимптомно. Кроме того, специалист считает, что вирус начал распространяться гораздо раньше, чем принято думать.

- Например, в США вскрытие пациента, умершего 6 февраля, подтвердило, что коронавирус пришел в Америку за месяц до того, как был зарегистрирован первый официальный случай, - объясняет профессор Фрэнкс.

По оценкам ученого к середине апреля реальное число зараженных по всей Швеции составляло более 561 тысячу человек (это примерно 5,5% от общей численности населения). Чтобы узнать с какой скоростью коронавирус распространяется в популяции Агентство общественного здравоохранения Швеции проводило тестирование в выборке из 738 человек. Выяснилось, что за 9 дней с 26 марта по 3 апреля в этой группе было инфицировано 2,5% участников исследования. Ученые полагают, что к середине мая Covid-19 переболеют около половины жителей Стокгольма - города с населением в 974 тысячи человек. Однако в скором времени процентных показателей Стокгольма достигнут и остальные регионы.

На 27 апреля Швеция находилась на 14-м месте в мире по количеству умерших от Covid-19 (см таблицу). По сравнению с соседними странами ситуация на родине Карлссона была заметно хуже. Но если расчеты ученых были верными, шведы в ближайшее время достигнут коллективного иммунитета, а следовательно смертность и уровень заражений резко сократятся. Это значит, Швеция в конечном счете не только сбережет жизни и здоровье граждан, но и станет единственным в Европе островом экономической свободы. В частности автоконцерн Volvo уже заявил, что возобновляет производство на своем главном шведском заводе Гетеборге.

Смертность в разных странах от Covid-19

По данным университета Джонса Хопкинса на 27 апреля. Таблица ранжирована по количеству умерших в странах мира.