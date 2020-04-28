2020-04-28T22:00:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Московской области до 11 мая продлили режим самоизоляции

Детские лагеря не откроют как минимум до 31 июля, а клубы «Активного долголетия» - до 1 августа
Семен ЕЛЕНИН
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Таким образом, продолжает действовать режим цифровых пропусковТаким образом, продолжает действовать режим цифровых пропусковФото: Иван МАКЕЕВ
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После совещания Президента Владимира Путина с главами регионов, на котором глава страны продлил нерабочие дни еще на полторы недели, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление - режим самоизоляции на территории области продлен до 11 мая. Включительно.

Таким образом, продолжает действовать режим цифровых пропусков. Выезжать имеют право только обладатели рабочих пропусков – при этом автомобилисты обязаны были внести в свои пропуска и номера машин, а те, кто ездит на общественном транспорте - номер «Тройки», «Стрелки» или соцкарты.

Теперь же стало известно о новых ограничениях.

1. «Организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе в рамках «Активного долголетия», переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года», - говорится в сообщении Пресс-службы губернатора Московской области.

2. То же самое с летней оздоровительной компанией для детей. Никаких мероприятий ни в лагерях, ни в школах не будет до 31 июля.

3. В школах дистанционные занятия НЕ будут проводиться с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11. 6, 7, 8 мая - учебные дни.

4. «Увеличение размера пособия на ребенка не учитывается при расчете региональной компенсации для безработных».

При этом власти Подмосковья сообщили, что ограничения будут ослаблены, «когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад». Жителей Московской области просят по-прежнему оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В том числе во время майских праздников, когда приято ездить в гости и жарить на природе шашлыки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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