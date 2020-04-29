Счастлива назло Собчак: Дарья Мороз нашла новую любовь

Дарья Мороз и Константин Богомолов в разводе уже несколько лет: режиссер и актриса разошлись, но продолжают плодотворно сотрудничать. Пример тому – сериал «Содержанки», над которым они работали вместе. После разрыва с Мороз Богомолов встретил новую любовь. Свадьбу бывшего мужа с Ксенией Собчак Дарья не комментирует, осторожно замечая, что не может говорить о ней всерьез, и что его отношения с новой женой для нее – табу. До недавнего времени Дарья оставалась одна, воспитывая дочку от Богомолова. Но сейчас, похоже, в жизни актрисы наметился крутой перелом. Как призналась Мороз, она больше не одна. И снова счастлива в любви.

О том, что у нее появился любимый мужчина, 36-летняя Дарья рассказала во время прямого эфира с другой новоиспеченной разведенкой - Агатой Муцениеце. Обе актрисы в режиме самоизоляции поболтали о том, что происходит в их жизни, обсудили новые рабочие проекты Мороз и, конечно, поговорили о мужчинах. Тут-то Дарья неожиданно и призналась, что в ее личной жизни произошли изменения. Правда, говорить о том, кто стал ее новым избранником, актриса наотрез отказалась. В отличие от экс-супруга, каждый шаг которого теперь отображается в Инстаграме Ксении Собчак, Мороз пока не готова делиться с поклонниками сокровенным.

- Личная жизнь есть, но я не готова о ней говорить. Она не напоказ. Я бы не хотела выносить ее в публичное пространство, - сообщила Дарья.

Дарья Мороз призналась что в ее личной жизни все прекрасно. Фото из личного архива актрисы.

Зато актриса охотно рассказывает о дочке. Девятилетняя Аня учится в спецшколе при немецком посольстве. Девочка много времени проводит с отцом: несмотря на развод, Константин и Дарья сохранили хорошие отношения ради дочки. Вот и сейчас, на время самоизоляции, по словам Мороз, Аня на время переехала к отцу. Константин внимательно следит за тем, чтобы девочка не пропускала дистанционные занятия в школе и делала все уроки.

Актриса говорит, что дает наследнице достаточно самостоятельности и воспитывает ее довольно строго. Но вместе с тем она не мешает девочке самовыражаться. Например, разрешила Ане покрасить волосы в розовый цвет.

Дарья растит дочь от Константина Богомолова - девятилетнюю Аню. Фото: Инстаграм.

Пока дочка гостит у папы, у Дарьи появилось достаточно времени, чтобы заняться своим любимым делом – танцами. После неудачи в популярном телешоу «Танцы со звездами» актриса вместе со своим партнером Святославом Герасимовым выбыла из проекта. Дарья рассказывала, что во время карантина «Танцы» стали для нее настоящей отдушиной, она намеревалась бороться в танцевальном состязании до конца и очень рассчитывала на победу. После того как она выбыла из проекта, Дарья, по ее словам, проплакала полночи. Но в итоге небеса услышали Мороз: уже в следующей программе поклонники пары обеспечили ей победу в СМС-голосовании. И актриса с напарником вновь вернулась на танцпол.