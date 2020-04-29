2020-04-29T03:05:16+03:00
Звезды

Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха

Певица с аппетитными формами поделилась необычным видео
Ирина СУХАНОВА
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Настя Каменских поделилась интригующим видео. Фото: Инстаграм.Настя Каменских поделилась интригующим видео. Фото: Инстаграм.
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Настя Каменских – одна из самых привлекательных звезд Инстаграма: ее аппетитные формы собирают миллионы «лайков». Неудивительно, что звезда вовсю поддерживает репутацию «сексапильной пышечки». Вот и последний видеоролик, опубликованный артисткой, заставил ее поклонников рыдать сначала от восторга, а потом – от смеха.

Начинается ролик весьма интригующе. Под знаменитую мелодию «You can live your hat» из фильма «Девять с половиной недель» рука Насти в кадре кидает в воздух пиджак. Потом - прозрачные трусики. Затем – кружевной лифчик. Напоследок в кадре появляется и сама Каменских. Но вместо вожделенной наготы певица демонстрирует глухой джемпер. В руках у нее – корзина с грязным бельем. Скорчив озабоченную рожицу, артистка удаляется в сторону ванной. «Повседневная рутина», - так назвала Настя свое видео.

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Daily routine #home #quarantinelife
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«Ой, блин, точно, надо ж носки мужу постирать», «Браво, Настя, давно так не смеялся», «Хозяюшка», - пишут поклонники в комментариях.

Впрочем, в Инстаграме Каменских появляются не только розыгрыши. Певица регулярно балует подписчиков откровенными фото и видео. Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены – это половина успеха их певческой карьеры.

Потап и Настя долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила бракосочетание 23 мая в Киеве в одном из ресторанов в столице Украины. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги.

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Настя часто балует поклонников откровенными снимками.
428741 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В одном из последних интервью новоиспеченный муж певицы поделился интимной подробностью их совместного быта. Оказывается, Настя ходит по квартире практически обнаженной. Она любит разгуливать по жилплощади в фартуке на голое тело, стоять в таком виде у плиты и готовить потрясающие блюда. Какие именно – Потап не сообщил. Сама же Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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