Выбираем самую красивую чиновницу страны

Как наш человек представляет местную чиновницу? Скорее в виде Людмилы Прокофьевны Калугиной из «Служебного романа». Ну до ее преображения. Пора рушить стереотипы. Готовы? Ведь красотки в стиле Натальи Поклонской заседают не только в Госдуме. Таких можно встретить и в министерствах, и провинциальных администрациях, и в силовых ведомствах.

Мы начинаем наш «конкурс красоты». А когда еще начинать? Весна же, несмотря ни на какой вирус. Присылайте фото красавиц чиновниц из своего города на почту: golovanov_r@kp.ru.

В теме письма указывайте: «Конкурс красоты». В конце мы проведем голосование и выберем главную красотку. А вот первые конкурсантки.

Аврора РИМСКАЯ

Возраст: 43 года.

Должность: старший помощник главы Следственного управления по Приморскому краю.

Среди ее интернет-прозвищ - «Наша няша» и «Солнце, освещающее криминальную жизнь Приморья».

Ульяна ПУТИНЦЕВАФото: соцсети

Ульяна ПУТИНЦЕВА

Должность: глава штаба «Молодой гвардии» Забайкальского края. Два года назад пробовала свои силы на конкурсе красоты в Китае.

Ксения БИДНАЯФото: соцсети

Ксения БИДНАЯ

Возраст: 27 лет.

Должность: помощница депутата Архангельской городской думы Вячеслава Широкого. В недавнем прошлом глава местного отделения «Молодой гвардии».

Екатерина ГЕРАСИМОВАФото: соцсети

Екатерина ГЕРАСИМОВА

Возраст: 26 лет.

Должность: начальник антикоррупционного комитета мэрии Ростова-на-Дону.

В свободное от работы время увлекается танцами на пилоне.

Зарина ДОГУЗОВАФото: соцсети

Зарина ДОГУЗОВА

Возраст: 35 лет.

Должность: глава Ростуризма.

Родилась в Южной Осетии. Участвовала в эстафете олимпийского огня в Москве.

Россияна МАРКОВСКАЯФото: соцсети

Россияна МАРКОВСКАЯ

Возраст: 29 лет

Должность: пресс-секретарь главы Минобороны.

Проработала на ГТРК «Владивосток» 4 года. В репортаже к Дню ВДВ журналистка во время стендапа прыгнула с парашютом. Играла в хоккей с Владиславом Третьяком и учила боксера Роя Джонса русскому языку.

Наталья МАШТАЛИРФото: соцсети

Наталья МАШТАЛИР

Возраст: 29 лет.

Должность: замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.

Профессиональный архитектор и общественница.

Анна ТАТАРИНЦЕВАФото: соцсети

Анна ТАТАРИНЦЕВА

Возраст: 42 года.

Должность: депутат Гордумы Нижнего Новгорода.

Профессиональная модель, победительница конкурса «Мисс Краса России-2002», участница конкурса «Мисс Мира». Как актриса снималась в фильме «Имя ему - Легион».

Жанна СИНДЯНКИНАФото: Соцсети

Жанна СИНДЯНКИНА

Возраст: 38 лет.

Должность: заместитель прокурора города Копейска, подполковник. Занимается марафонским бегом.