Выбираем самую красивую чиновницу страны
Как наш человек представляет местную чиновницу? Скорее в виде Людмилы Прокофьевны Калугиной из «Служебного романа». Ну до ее преображения. Пора рушить стереотипы. Готовы? Ведь красотки в стиле Натальи Поклонской заседают не только в Госдуме. Таких можно встретить и в министерствах, и провинциальных администрациях, и в силовых ведомствах.
Мы начинаем наш «конкурс красоты». А когда еще начинать? Весна же, несмотря ни на какой вирус. Присылайте фото красавиц чиновниц из своего города на почту: golovanov_r@kp.ru.
В теме письма указывайте: «Конкурс красоты». В конце мы проведем голосование и выберем главную красотку. А вот первые конкурсантки.
Аврора РИМСКАЯ
Возраст: 43 года.
Должность: старший помощник главы Следственного управления по Приморскому краю.
Среди ее интернет-прозвищ - «Наша няша» и «Солнце, освещающее криминальную жизнь Приморья».
Ульяна ПУТИНЦЕВАФото: соцсети
Ульяна ПУТИНЦЕВА
Должность: глава штаба «Молодой гвардии» Забайкальского края. Два года назад пробовала свои силы на конкурсе красоты в Китае.
Ксения БИДНАЯФото: соцсети
Ксения БИДНАЯ
Возраст: 27 лет.
Должность: помощница депутата Архангельской городской думы Вячеслава Широкого. В недавнем прошлом глава местного отделения «Молодой гвардии».
Екатерина ГЕРАСИМОВАФото: соцсети
Екатерина ГЕРАСИМОВА
Возраст: 26 лет.
Должность: начальник антикоррупционного комитета мэрии Ростова-на-Дону.
В свободное от работы время увлекается танцами на пилоне.
Зарина ДОГУЗОВАФото: соцсети
Зарина ДОГУЗОВА
Возраст: 35 лет.
Должность: глава Ростуризма.
Родилась в Южной Осетии. Участвовала в эстафете олимпийского огня в Москве.
Россияна МАРКОВСКАЯФото: соцсети
Россияна МАРКОВСКАЯ
Возраст: 29 лет
Должность: пресс-секретарь главы Минобороны.
Проработала на ГТРК «Владивосток» 4 года. В репортаже к Дню ВДВ журналистка во время стендапа прыгнула с парашютом. Играла в хоккей с Владиславом Третьяком и учила боксера Роя Джонса русскому языку.
Наталья МАШТАЛИРФото: соцсети
Наталья МАШТАЛИР
Возраст: 29 лет.
Должность: замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.
Профессиональный архитектор и общественница.
Анна ТАТАРИНЦЕВАФото: соцсети
Анна ТАТАРИНЦЕВА
Возраст: 42 года.
Должность: депутат Гордумы Нижнего Новгорода.
Профессиональная модель, победительница конкурса «Мисс Краса России-2002», участница конкурса «Мисс Мира». Как актриса снималась в фильме «Имя ему - Легион».
Жанна СИНДЯНКИНАФото: Соцсети
Жанна СИНДЯНКИНА
Возраст: 38 лет.
Должность: заместитель прокурора города Копейска, подполковник. Занимается марафонским бегом.
ИСТОЧНИК KP.RU