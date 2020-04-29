Подарки Юрию Гагарину: «Два пальто, плащ, костюмы, белые рубашки»

После легендарного полета Гагарина вся страна еще целый месяц отмечала победу СССР в космосе. 18 апреля Никита Хрущев подписал распоряжение о награждении первого космонавта планеты. «КП» выяснила, какие правительственные подарки получили летчик и его семья.

Конечно же, каким будет вознаграждение за полет Юрий Гагарин не представлял себе, устраиваясь 12 апреля 1961 года в катапультном кресле корабля «Восток». Уверен, он и не думал об этом. Это уже потом - и торжественная встреча в аэропорту «Внуково» с красной дорожкой, и кавалькада правительственных автомобилей, сопровождавшая на Красную площадь. И расчувствовавшийся Никита Хрущев, председатель Совета министров СССР, подписавший через шесть дней после космического полета секретное распоряжение о подарках Гагарину.

Распоряжение о подарках Гагарину.

По этому списку нынешней молодежи хорошо бы изучать, как люди жили в 60-е годы. В том числе и элита - летчики, испытатели, космонавты. Даже носки, фуражка и кофта выписывались распоряжением Совета министров!

Автомобили Юрия Алексеевича

Кстати, через пару лет после легендарного полета у Гагарина было две «Волги» ГАЗ-21. Одна, светло-бежевая с номером 12-04 юаг («12.04, Юрий Алексеевич Гагарин»), купленная за собственные деньги. И черная с номером 78-78 мод - та самая, подаренная Совмином.

Машина была специальной сборки (автомобилисты, жившие в советское время, этот термин хорошо знают). Но это не спасало от постоянных поломок.

С 1965 года у Гагарина появилось спортивное купе Matra-Bonnet Jet VS. Он увидел авто на выставке 1965 года во Франции. Заметив, что Гагарин пристально рассматривает гоночный автомобиль, французы отправили его в подарок первому космонавту планеты.

О подарке узнал член Политбюро ЦК КПСС, главный идеолог СССР Михаил Суслов. И передал космонавту совет - быть осмотрительнее с подарками из капиталистических стран.

После такого напутствия Гагарин ездил на Matra очень редко.

Спортивный автомобиль Matra Гагарину подарили французы.Фото: ТАСС

Квартиры и машины - за полеты

Алексея Леонова за первый в истории выход в открытый космос наградили квартирой и машиной.Фото: РИА "Новости"

Следующие космонавты - и летавшие на «Востоках», и потом на «Восходах», включая первую женщину-космонавта Валентину Терешкову и человека, который первым вышел в открытый космос - Алексея Леонова, тоже получали кроме звания Героя Советского Союза щедрые по тем временам подарки. В том числе жилье и двадцать первые «Волги».

Это стало традицией на долгие годы - «Волга» в подарок за первый полет. Сначала давали 21-ю, потом 24-ю, а потом и 31-ю. Ну и, естественно, все блага, которые давало звание Героя Советского Союза. Их, кстати, на самом деле было не так уже много. В 70-е годы Герой Советского Союза получал доплату 240 рублей в год. А еще имел право на бесплатный проезд в общественном транспорте, на скидки за проезд поездами дальнего следования и скидки на авиаперелеты. Ну и можно было без очереди постричься в парикмахерской. (Тоже важная в советские времена привилегия!)

Учитывая, что многие опытные космонавты были в звании подполковника и полковника и получали зарплату около 400 рублей, доплаты за звание Героя были не такими уж для них значимыми.

А вот что было приятно - это козырные автомобильные номера, которые получались вместе с «Волгой». Серия была т***мр77. Вместо звездочек на черной металлической пластине выбивался порядковый номер, под которым космонавт слетал на орбиту. Эту серию хорошо знали гаишники и космонавтов останавливали очень редко.

В 70-х в Звездном квартирный вопрос не стоял. Все зачисленные в отряд получали жилье. А в 90-х жилищное строительство прекратилось, и новых членов отряда стали селить в общежитии.

Заслуженные жители Звездного городка в 70 - 80-е

были строго ранжированы по категориям, допущенным к столу заказов. Нынешняя молодежь и это словосочетание не знает. Так что поясню: столы заказов создавались для советской номенклатуры. В них можно было получить продукты, которые в обычных магазинах появлялись редко, а то и не появлялись вовсе. Например, импортная колбаса или спиртное.

- У нас в Звездном для космонавтов было три категории прикрепления к столу заказов, - вспоминает старожил космического городка. - Отдельный набор - для нелетавших, набор покруче - для слетавших один раз и самый крутой - для тех, кто побывал на орбите два и более раз. Точно так же была градация и для сотрудников ЦПК.

Таунхаусы на Хованской улице

В середине 80-х в Москве на Хованской улице, прямо рядом с ВДНХ построили комплекс из 36 таунхаусов желтого кирпича. Посредине территории расположился общественный центр с теннисными кортами, бассейном, баней, библиотекой, столовой и конференц-залом. Здесь стали получать жилье гражданские космонавты - в основном члены отряда космонавтов НПО «Энергия» (сейчас аббревиатуру НПО заменили на РКК - ракетно-космическая корпорация). Квартиры в комплексе трехуровневые с гаражом на первом этаже, прямо как в Америке.

Но жили здесь космонавт номер 2 Герман Титов, и создатель космической техники и космонавт Константин Феоктистов, и первый космический врач, участник полета «Восхода-1» Борис Егоров.

В начале 90-х свободные таунхаусы закончились, и квартиры слетавшие космонавты получали в подмосковном Королеве.

Доплаты за ручную стыковку

В 90-е годы стране было уже не до космонавтов. Станция «Мир» летала. Но денег в отрасли катастрофически не хватало. Звездный городок стал жить, как вся страна. Где-то в середине этого сумрачного десятилетия в агентстве, которое тогда называлось «Росавиакосмос», придумали схему, которая позволяла хотя бы за полет космонавту выплачивать более-менее приличные деньги. С космонавтами стали заключать контракт за полет. Доплаты - за ручную стыковку, за ручную расстыковку, за выход в открытый космос, за «кровь» - участие в экспериментах, предполагавших забор крови на орбите. Плюс суточные. Суточные увеличивались, если космонавту приходилось возвращаться не в заранее рассчитанное время, а задерживаться на орбите (такие случаи бывают и сейчас, когда приходится корректировать график пусков кораблей «Союз»).

Но можно было и попасть на деньги. Окончательная денежная выплата утверждалась на специальной комиссии. Так вот, если по вине экипажа были сорваны какие-то операции или эксперименты, выплаты сокращались. Конечно, такого, чтобы после полугодовой экспедиции космонавты вернулись должными государству, не случалось. Но потерять можно было существенную сумму.

А ЧТО СЕЙЧАС?

За полгода на орбите можно заработать $100 тысяч

Сейчас зачисленный в отряд космонавтов новичок получает около 100 тысяч рублей. Опытный космонавт - существенно больше. И сумма выплат увеличивается от количества совершенных полетов. Она может достигать и 300, и 400 тысяч рублей. И даже больше.

Система контрактов на полет осталась. За полугодовую экспедицию на орбиту можно заработать около 100 тысяч долларов (в рублях). Никаких дополнительных вознаграждений после возвращения на землю не предполагается.

У американских астронавтов, кстати, зарплаты выплачиваются по другой системе. Зачисленный в отряд получает определенную зарплату, так как его работа - готовиться и летать в космос. Во время полета эту зарплату могут выплачивать с определенным коэффициентом. Например, три. Вернулся на землю - коэффициент снова становится единица.