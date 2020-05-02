Как официантка из Питера стала самой богатой русской женщиной в мире: история Маргариты Луи-Дрейфус

Пусть вас не смущает иноземная фамилия героини. Маргарита Олеговна Богданова родилась 1 июня 1962 года в Ленинграде. По ее рассказам, в семь лет стала круглой сиротой. Родители погибли в железнодорожной катастрофе. Риту воспитывал дедушка, Леонид Богданов. Девочка всегда тянулась к знаниям. Окончила МГУ. Работала в «Интуристе» переводчицей. В городе на Неве на нее и запал швейцарский студент. Женился, увез на родину. Но семейное счастье длилось недолго. После развода Маргарита осталась на Западе. В самолете случайно встретила новую любовь. Миллиардера. Он предложил руку и сердце. Так ленинградка Богданова стала Луи-Дрейфус. Родила мужу троих сыновей. В 2009-м супруг умер, завещав ей все свое состояние - свыше 8 миллиардов долларов.

Такая вот сказка про русскую Золушку.

Родители сидели за хулиганство

Действительность оказалась куда интереснее. В 1969 году, когда Маргарита осиротела, железнодорожных катастроф в СССР не было. Журналисты питерской «Комсомолки» нашли в архивах запись о рождении будущей миллиардерши. Мать - Богданова Наталья Леонидовна. Отец - прочерк.

На самом деле отец был. Олег Иванов. Но в момент рождения дочери отбывал срок в Республике Коми. 15 лет за грабеж! В далеком северном лагере и была зачата Рита, когда Наталья приехала на свиданку к любимому. Позже Иванов вышел по амнистии, вернулся в Ленинград. Зарегистрировал брак с Богдановой.

В 1969-м в семье действительно случилась беда. Не крушение поезда, нет. Олега с Натальей арестовали и осудили за мелкое хулиганство. Освободившись, они вскоре вновь оказались на нарах. «Сирота» при живых родителях попала, нет, не к родному дедушке, а в интернат № 34 на Петроградской стороне. Здесь учились и жили дети алкоголиков, зеков, круглые сироты. Хотя с дедушкой они общались, Рита приходила к нему в гости.

Не было, разумеется, и МГУ. После восьмого класса воспитанница интерната поступила в торговый техникум. Сдав вступительные экзамены на тройки. После техникума Рита распределилась, разумеется, не в престижный «Интурист» переводчицей, а в районный трест ресторанов и столовых. Стала… официанткой. Но у воспитанницы интерната была серьезная цель - выйти замуж за иностранца и покинуть СССР. Для чего она учила языки. А в свободные от работы вечера и ночи искала мужа-интуриста в барах-ресторанах.

Училась будущая миллиардерша посредственно, на троечки. Фото: Александр Крылов.

Мои коллеги из питерской «Комсомолки» пообщались с бывшей соседкой Богдановой по коммуналке Мариной Алферовой. Та рассказала, что по вечерам Рита уезжала с подружками на дискотеки. Возвращались под утро. И почти всегда с компанией мужчин. В гостях у Риты побывали финны, немцы и даже вроде бы американцы...

А где же швейцарский студент, женившийся на Богдановой? Тоже выдумки? Но нет, швейцарец был. 33-летний водитель Оскар Герспахер. 22-летняя Богданова зарегистрировала с ним брак и в 1984-м покинула страну.

Но семейное счастье Богдановой за бугром длилось недолго. Через год пара рассталась. Злые языки поговаривали, что это был «договорной брак». Оскар, дескать, получил деньги за то, что помог Маргарите уехать из СССР. Была такая практика. На чужбине Богданова работала в советско-швейцарской фирме, связанной с компьютерами. По официальной версии.

Робер оставил жене в наследство не только крупное состояние, но и футбольный клуб «Олимпик» (Марсель).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замуж за миллиардера

Самое интересное случится в 1989-м, во время перелета Цюрих - Лондон. Маргарита спросила у соседа в драных джинсах, который час. Тот ответил. Разговорились. Потом был ужин в ресторане. Новая встреча. И вскоре Богданова переехала к новому знакомому. Только тогда, дескать, она узнала, что Робер Луи-Дрейфус не просто бизнесмен, а глава Louis Dreyfus Company. Семейного транснационального агропромышленного конгломерата, основанного в середине XIX века его прапрадедом. Компания действует более чем в 100 странах, в первой четверке крупнейших продавцов сельхозпродукции в мире. Ежегодный оборот - десятки миллиардов долларов.

Робер окончил Гарвард, первые шаги в бизнесе делал под присмотром Зигмунда Варбурга, представителя старейшей банкирской семьи Старого Света. Так что Робер прошел хорошую школу, имел большие связи. Успешно поруководил рядом крупных компаний, включая знаменитый «Адидас». Потом вернулся в семейный бизнес. Когда они с Марго поженились 15 мая 1992 года, на Западе поползли слухи, что встреча ленинградки с миллиардером под небесами была неслучайной. Ее, дескать, подстроил КГБ, чтобы взять под контроль фирму, занимающую десять процентов мирового рынка продажи зерна.

В том же 1992-м у них родился сын Эрик, в 1998-м - близнецы Кирилл и Морис. Маргарита стала дамой высшего света, встречалась с президентами, банкирами, другими высокопоставленными особами. Им ни к чему было знать о реальном прошлом ленинградской «сироты». Отсюда и причесанная биография.

Дама с болонкой

В 2009-м Робер умер от лейкемии. Вот тогда-то Маргарите и пригодились суровые уроки жизни, полученные в питерском интернате. Муж оставил ей 69,6% доли в бизнесе и знаменитый футбольный клуб «Олимпик» (Марсель). Остальные акции были у его семьи. Потомственным Луи-Дрейфусам не понравилось, что впервые за полтора с лишним века семейной компанией будет руководить человек со стороны, выскочка. Высший менеджмент тоже встретил нового шефа не очень-то приветливо. Как писала западная пресса, на несколько лет компания стала ареной одной из самых захватывающих корпоративных битв. И все же «дама с болонкой» (на встречи с менеджерами она подчас приходила с любимой мальтийской болонкой) сумела построить менеджмент.

Дэвид де Ротшильд (тот самый!), председатель Rothschild & Co, высоко оценил действия вдовы, ставшей на его глазах бизнес-лидером: «Я воочию наблюдал ее способность напряженно работать. У нее талант быстро учиться и сильный характер, проявляющийся при столкновении с неприятностями». «Загадочная русская» в конце концов победила семью. Привлекла в прошлом году кредит $1,03 млрд и выкупила их пакет. Сегодня Маргарита контролирует свыше 96 процентов акций Louis Dreyfus. А футбольную команду продала, оптимизируя бизнес. Оставив себе 5% акций.

Прошлый год для компании был не очень удачный. И все же на середину апреля «Форбс» оценивал состояние Маргариты Луи-Дрейфус в 5 миллиардов долларов. У Елены Батуриной - 1,3 миллиарда.

Третьим мужем миллиардерши стал банкир Филипп Хильдебранд. В 53 года Маргарита родила ему двойню.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банкир и царица

Ах, да, я забыл рассказать про девочек-близняшек Арину и Изабеллу. Маргарита родила их почти в 54 года. Отец - Филипп Хильдебранд. Экс-президент Национального банка Швейцарии. В 2012 году он вынужден был уйти в отставку из-за обвинений в сливе инсайдерской информации, благодаря которой его первая супруга якобы заработала 64,4 тысячи долларов. Смешная сумма, по нашим понятиям. Но Филипп ушел. Заодно дал отставку жене. Полагаю, что бывший супруг и помог Маргарите получить миллиардный кредит, чтобы выкупить акции у родственников покойного мужа и стать полновластной хозяйкой Louis Dreyfus.

Не забывает Маргарита и про Россию. Была участником одного из Петербургских экономических форумов. Заглядывала и в свой бывший интернат, попила чаю с директором. В 2017 году открыла экспортный зерновой терминал в Азове Ростовской области, инвестировав в проект 2 миллиарда рублей. В прошлом сезоне компания Louis Dreyfus через этот терминал отправила из России на внешние рынки более 1 млн тонн зерна.

Вот такая она, реальная история успеха ленинградской «сироты».

А КТО ЕЩЕ?

Сергей Каузов и Кристина Онассис.Фото: ТАСС

Сергей Каузов

Наследник Онассиса.

Каузов был экс-сотрудником «Совфрахта». Греческий миллиардер Аристотель Онассис, владелец крупнейшего в мире частного крупнотоннажного флота, котировался в 50 - 70-х годах прошлого века на уровне Ротшильдов, Рокфеллеров. Женился на вдове президента Кеннеди Жаклин… После его смерти империю унаследовала единственная дочь Кристина. До сих пор не ясно, как одну из богатейших женщин планеты смог очаровать простой советский гражданин. Сенсационный брак был зарегистрирован в Москве 1 августа 1978 года. Перебежчик Олег Калугин писал, что это была спецоперация КГБ, которую утверждал сам Андропов.

Брак продлился 16 месяцев. При разводе Кристина дала Сергею хорошие отступные. В перестройку глава КГБ Виктор Чебриков докладывал генсеку Михаилу Горбачеву: «Используя финансовую помощь и влияние К. Онассис, С. Д. Каузов основал несколько собственных компаний, получив в собственность полностью или частично десять судов, сконцентрировал в своих руках капитал в 25 миллионов долларов. Начиная с июля 1982 года С. Д. Каузов, перевел крупную сумму в валюте в качестве своего партийного вклада, что позволило ему остаться в рядах КПСС».

Каузову сейчас 79 лет. Живет то ли в Швейцарии, то ли в Англии. Не дает интервью, ведет закрытый образ жизни.

Наталья Водянова готовится к свадьбе с Антуаном Арно.Фото: Instagram.com

Наталья Водянова

Невестка короля мировой роскоши.

Российская супермодель из Нижнего Новгорода. Была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. После развода в 2011 году стала гражданской женой французского бизнесмена Антуана Арно, генерального директора Berluti. В прошлом году состоялась помолвка, в этом грядет свадьба. У них двое сыновей. Антуан воспитывает и трех детей Натальи от первого брака.

Жених Водяновой - старший сын и наследник Бернара Арно, владельца империи LVMH (Louis Vuitton - Moet Hennessy). Это крупнейший поставщик предметов моды, роскоши, гламура в мире. Целых 75 знаменитых брендов, включая Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Berluti, Fendi, Champagne Moet & Chandon, Dom Perignon, Hennessy. В начале года Арно был самым богатым человеком планеты - $117 млрд. Пандемия коронавируса ударила по рынку роскоши. Сейчас свекор Водяновой опустился на третье место в списке «Форбс» - $74 млрд.