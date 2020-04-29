На разводе с Павлом Прилучным его жена Агата Муцениеце зарабатывает миллионы

История любви актерской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце началась на съемках сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились и все эти годы казались идеальной парой, воспитывали двоих детей.

После сериала «Мажор» карьера Павла стремительно пошла в гору. Агата же снималась мало, занималась детьми. Тем временем в таблоидах то и дело появлялись слухи об изменах Прилучного. А в прошлом году грянул первый публичный скандал. Агата вызвала в загородный дом полицию, пожаловавшись на пьяного мужа-дебошира. Впрочем, потом актриса помирилась с супругом и все опровергла.

И вот спустя год артисты в Инстаграме объявили о разводе. 31-летняя Муцениеце почти сразу же стала записывать блог для Ютуба «Честный развод», где делилась переживаниями.

- Отношения с Пашей стали портиться год назад,- рассказывала в своем шоу Агата. - В итоге чем больше я прощала, тем больше человек позволял.

Приревновал к диджею

Хотя у актеров есть еще квартира в Москве, во время самоизоляции пара оказалась под одной крышей в своем подмосковном особняке. Оттуда актриса и разместила в Инстаграме душещипательное видео. Мол, муж пил 10 дней, после чего поднял на нее руку, довел до слез детей и выгнал их из дома. Агата собрала вещи и сбежала в столичную квартиру.

- Паша приревновал Агату к ее другу, диджею Ефиму Гинзбургу, с которым она болтала в тот вечер. Паша подошел к Агате и отобрал у нее телефон с криком: «Мне плевать, с кем ты разговариваешь!», - обсуждают в киношной среде.

А дальше началось странное. После заявления о побоях Муцениеце опубликовала в Инстаграме романтичное фото с Прилучным и призвала не верить мифам, которые слагаются об их паре. А на страничке Прилучного тут же появились милые видео, как актер готовит детям завтрак.

Мы дозвонились до агента Прилучного Екатерины Сычевой и спросили: так расстаются супруги или нет?

- Я не могу комментировать эту тему, - уклончиво сказала «КП» Екатерина.

Но, как нам стало известно, на развод ни Прилучный, ни Муцениеце пока не подали.

«На ток-шоу им хорошо заплатят»

- Я думаю, они не разведутся, - заявил «КП» кинопродюсер Марк Рудинштейн.- Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского «Голоса». Если женщину муж побил, она вряд ли поедет на работу, она скорее в больницу отправится. Я ведь давно Пашу знаю. Он не из тех людей, кто поднимет руку на женщину. Уверен, что эта история на его карьере плохо не отразится, народ у нас любит наблюдать за семейной санта-барбарой. Может, все это было задумано для телевидения. Я прошел через ток-шоу, знаю, что многие истории там срежиссированы. Им с Агатой за одну программу не меньше миллиона дали бы. Каждому.

По словам Рудинштейна, несмотря на пандемию, Прилучный не страдает от безработицы.

- Фильмы и сериалы все равно потихонечку снимаются, но только без массовки, без больших сцен, - говорит продюсер. - Актер уровня Прилучного зарабатывает около 500 тыс. руб. за съемочный день. Агата зарабатывает, скорее всего, на порядок меньше мужа, больших ее киноработ я не припомню. Но не удивлюсь, если на волне хайпа с разводом ее будут чаще приглашать в кино.

Павел и Агата казались идеальной парой. Сейчас они то сходятся, то снова расходятся.Фото: Instagram.com

Охота за рекламой

А вот в интернете Агата уже зарабатывает миллионы.

- У нее растет число подписчиков в соцсетях и на ютуб-канале, - говорит звездный агент Вадим Кормилицын. - Агата сняла для своего канала видео «Будни разведенки». И сразу миллион просмотров! Главное, на чем зарабатывают видеоблогеры, - реклама. Если градус скандала не утихнет, появятся рекламодатели, и Агата будет зарабатывать в Ютубе немалые деньги.

В инстаграме у Муцениеце уже около двух миллионов подписчиков, поэтому я оцениваю рекламу в ее блоге в районе 150 - 200 тыс. руб. за пост. И 100 тыс. руб. за сторис. Актриса уже отрекомендовала подписчикам планшет, творожный десерт, пылесос, сок, парфюм, косметику. Так что реклама в Инстаграме принесла ей около 2 млн руб. После коронавируса ее заработки наверняка вырастут. Рекламный рынок сейчас просел, но потом семейная драма Агаты привлечет еще больше заказчиков.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Если Павел захочет, они разделят даже подарки»

В прессе обсуждалось, дескать, поскольку Агата иностранка (уроженка Латвии), все их имущество с Павлом записано на Прилучного. Однако в окружении актрисы это опровергли. Независимые юристы объяснили «Комсомолке», что в любом случае беспокоиться Муцениеце не о чем. После развода она получит половину имущества и алименты.

- Брак Павла и Агаты был зарегистрирован в одном из московских загсов, проживали они также на территории России, - объясняет адвокат Майя Шевцова. - Даже учитывая тот факт, что Агата - гражданка другого государства, к ее имущественным отношениям с Павлом применимо российское законодательство. В общих чертах правила такого деления знают все - нажитое в браке распределяется пополам между бывшими супругами, даже если собственником в документах обозначен Павел. Вещи личного пользования не подлежат разделу, однако, если Павел дарил Агате драгоценности, их тоже поделят. Агата, в свою очередь, имеет право обратиться в суд за алиментами на детей, которые составят 33% от заработка Павла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Эмоции и побои интересны публике»

В том, что Агата грамотно воспользуется разводом, многие эксперты не сомневаются. Ведь это уже не первая история, когда разведенные женщины делали успешную карьеру. Вспомните, например, Ольгу Бузову или певицу Риту Дакоту.

- Наш шоу-бизнес так устроен, что эмоции, развод и тем более побои вызывают интерес аудитории, - рассказывает звездный агент Вадим Кормилицын. - Я помню историю Валерии и Шульгина, которая вызвала сочувствие к певице у миллионов женщин. Ее тоже бил муж, после чего она с тремя детьми сбежала к родителям в Саратовскую область.

На этой волне мы запустили в свое время линию косметики и пригласили стать лицом этого бренда Валерию. Косметика как раз была для обычных женщин, недорогая. И этот проект стал очень успешным.