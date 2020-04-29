Волочкова купила дочке сумку за 300 тысяч рублей, а Киркоров отдал под платья наследницы целую комнату

Филиппа Киркорова не зря называют главным шопоголиком нашей эстрады. Певец не скрывает, что в его гардеробе 100 тысяч (!) единиц одежды, из них 5 тысяч - обувь. Неудивительно, что и дети певца (особенно 8-летняя дочь Алла-Виктория) растут модниками. Вместе с нашим экспертом - дизайнером Элиной Воронцовой мы рассмотрели наряды наследников Киркорова и других знаменитостей. Как оказалось, немалая доля звездных гонораров уходит на детскую одежду.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы.Фото: Instagram.com

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

8 и 7 лет

- Известно, что Филипп - модный маньяк. Даже чехол на телефон у Киркорова - от бренда Louis Vuitton за 70 тысяч рублей.

Похоже, дочь певца скоро догонит папу по количеству нарядов. Для одежды девочки в загородном доме уже выделена отдельная комната. На этом фото Алла-Виктория наряжена в шелковую дизайнерскую пижаму D&G стоимостью около 50 тысяч рублей.

Сын певца Мартин чаще всего носит джинсы и футболки марки Philipp Plein, которую так любит его отец. Цены на одежду этого бренда варьируются от 30 до 500 тысяч рублей за вещь.

Иванна Михайлова.Фото: Instagram.com

Иванна и Мария Михайловы

11 и 8 лет

- Старшая дочь певца Стаса Михайлова предпочитает люксовый бренд Gucci. На фото Иванна позирует в толстовке за 25 тысяч рублей.

Ее сестра Маша - фанатка Balmain (любимая марка Бейонсе). Одна только футболочка этого бренда стоит 10 тысяч рублей! А во время отпуска девочка загорала в купальнике с котиком от дизайнера Натальи Якимчик (на фото) ценой 25 тысяч рублей. На пляж она повязывала платочек Louis Vuitton и надевала очки Dior.

ariadna_volochkova Ариадна Волочкова

Ариадна Волочкова

14 лет

- Анастасия Волочкова любит дорогие украшения и шубы. В шкатулке артистки есть кольца с редкими камнями стоимостью почти миллион долларов.

Что уж говорить об огромной коллекции шуб, которую поклонники балерины пополняют каждый год. А вот остальные вещи Волочкова спокойно покупает в демократичных магазинах. Может даже купить тапочки за пару долларов на каком-нибудь тайском рынке. Но 14-летнюю дочку балерина приучает к дорогим брендам. Например, на этом фото Ариадна Волочкова позирует с сумкой от Gucci стоимостью 300 тысяч рублей.

gnomgnomych Александр Плющенко.

Александр Плющенко

7 лет

- Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской отдает предпочтение марке Balmain.

На нем спортивный костюм цвета хаки, актуального в этом сезоне, стоимостью около 40 тысяч рублей. Не только Гном Гномыч (так юного фигуриста называют родители. - Ред.), но и старшие сыновья Рудковской любят этот бренд. Например, во время своего дебютного выступления в клубе ICON средний сын Рудковской Николай Батурин (от брака с известным олигархом, шурином Лужкова Виктором Батуриным) также выступал в толстовке от Balmain.

Лиза и Гарри Галкины.Фото: Instagram.com

Лиза и Гарри Галкины

6 лет

- Дочка Пугачевой Лиза обожает цветочный принт. На этом фото на Лизе розовый спортивным костюм в розочку. Наряд Елизаветы обошелся Примадонне в 50 тысяч рублей.

Как любая девочка, Лиза неравнодушна к платьям. Например, недавно дочка Пугачевой похвасталась обновкой от известного кутюрье Валентина Юдашкина. Цены на детские наряды от мэтра порой доходят до 200 тысяч рублей. Впрочем, думаю, Алле Борисовне удалось получить хорошую скидку. Ведь модельер является давним другом семейства Пугачевой. Сын Пугачевой Гарри за модой не гонится. Но вынужден держать марку. На нем футболка от Джона Гальяно и джинсы той же марки. Общая стоимость - около 20 тысяч.