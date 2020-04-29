Коронавирус в США, последние новости на 29 апреля 2020: общее число зараженных достигло 1 миллиона

Последние новости о коронавирусе в США на 29 апреля 2020 года таковы: число заболевших достигло отметки в 1 012 583, скончались от инфекции 58 355 человек, выздоровели - 115 936 человек.

Страна находится на первом в мире месте по распространению COVID-19. Во всех штатах введен режим ЧС и различные ограничительные меры. Защитные средства из Национального резерва почти закончились, теперь антисептик и медицинские маски выпускают некоторые предприятия, которые для этого не предназначены. Власти заказали десятки тысяч аппаратов ИВЛ, но они будут готовы только летом. Есть проблемы с местами в больницах. В Нью-Йорке, например, пациентов размещают уже и в кафедральном соборе.

Отметим, что в этом городе складывается одна из самых неблагоприятных ситуаций, там очень много смертей от COVID-19 - скончались уже 17 682 человека. Власти делают все возможное, чтобы не дать инфекции распространиться. Для жителей Нью-Йорка обязательно ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции. Более того, мэр города сообщил, что все желающие могут сфотографировать нарушителей карантинных мер и отправить снимок с адресом на специальный номер. На место выедут полицейские и оштрафуют нарушителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776069" frameborder="0"></iframe> Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 29 апреля 2020 года, там стартовал литературный проект «Coronaverse – стихи коронавирусного времени». Организатор и инициатор - русско-американское издательство KRiK Publishing. Свои стихи с соответствующим хэштегом уже опубликовали русскоязычные поэты со всего мира.