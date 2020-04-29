2020-04-29T09:35:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 29 апреля 2020: общее число зараженных достигло 1 миллиона

Мы рассказываем последние новости на 29 апреля 2020 года о коронавирусе в США [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в США, последние новости на 29 апреля 2020: 115 936 человек уже выздоровелиКоронавирус в США, последние новости на 29 апреля 2020: 115 936 человек уже выздоровелиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в США на 29 апреля 2020 года таковы: число заболевших достигло отметки в 1 012 583, скончались от инфекции 58 355 человек, выздоровели - 115 936 человек.

Страна находится на первом в мире месте по распространению COVID-19. Во всех штатах введен режим ЧС и различные ограничительные меры. Защитные средства из Национального резерва почти закончились, теперь антисептик и медицинские маски выпускают некоторые предприятия, которые для этого не предназначены. Власти заказали десятки тысяч аппаратов ИВЛ, но они будут готовы только летом. Есть проблемы с местами в больницах. В Нью-Йорке, например, пациентов размещают уже и в кафедральном соборе.

Отметим, что в этом городе складывается одна из самых неблагоприятных ситуаций, там очень много смертей от COVID-19 - скончались уже 17 682 человека. Власти делают все возможное, чтобы не дать инфекции распространиться. Для жителей Нью-Йорка обязательно ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции. Более того, мэр города сообщил, что все желающие могут сфотографировать нарушителей карантинных мер и отправить снимок с адресом на специальный номер. На место выедут полицейские и оштрафуют нарушителей.

Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 29 апреля 2020 года, там стартовал литературный проект «Coronaverse – стихи коронавирусного времени». Организатор и инициатор - русско-американское издательство KRiK Publishing. Свои стихи с соответствующим хэштегом уже опубликовали русскоязычные поэты со всего мира.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголя
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России
Ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию из-за коронавируса
Молодой доктор умер от коронавируса накануне своей свадьбы
На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян
Европейские туристы массово собрались посетить Россию
Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса
Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции
В США стартовал поэтический проект на русском языке о коронавирусе
Последние новости на утро 29 апреля 2020: названа новая дата окончания вспышки коронавируса в России
Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота
В России спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей на 30%
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 апреля 2020: Самоизоляцию продлили до 11 мая
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысили 10 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 апреля 2020: Губернатор продлил ограничения до 11 мая, а в Одинцово уже больше 700 зараженных
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020 почти 48,5 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек
В Армении двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько дней
В Чехии оценили необходимость выдворения российского посла
Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян
Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом
Шведский стол останется доступен для туристов в турецких отелях после окончания пандемии
Стали известны возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах
Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны
Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе