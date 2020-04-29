Мигрант с садовой тяпкой вскрывал в Ногинске банкоматы.

Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске выследили по камерам и поймали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в покушениях на кражи денежных средств.

- Злоумышленник с помощью садовой тяпки 4 раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на ул. 3 Интернационала. После того, как срабатывала сигнализация, неизвестный скрывался с места происшествия, – сообщила подробности начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный заявил, что ему нужны были деньги, но другого способа их заработать он не нашел. Он украл садовую тяпку у местного жителя, и отправился на дело.

- Да, ранее судим за кражу, - подтвердил во время допроса подозреваемый.

В отношении задержанного следователь возбудил уголовное дело "покушение на кражу". Санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Отметим, что благодаря современным экспертизам, камерам и другим техническим средствам сотрудники СК, МВД и ФСБ России стали задерживать до 99 процентов преступников.

- По итогам первого квартала 2020 года следственными органами СК России раскрыто 185 (97,4%) убийств, 85 (98,8%) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 134 (99%) изнасилований. Удалось раскрыть 1912 преступлений прошлых лет (больше на 12%, чем в аналогичный период прошлого года). Столь масштабные успехи достигнуты в первую очередь благодаря новейшим подходам к расследованию преступлений, подкрепленным слаженным взаимодействием с оперативными подразделениями МВД России и ФСБ России, - заявил на прошедшем оперативном заседании в формате видео-конференц-связи глава СК Александр Бастрыкин.