2020-04-29T10:05:22+03:00
Происшествия

Мигрант с садовой тяпкой вскрывал в Ногинске банкоматы

Полицейские задержали ранее судимого иностранца
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "покушение на кражу".В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "покушение на кражу".Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в подмосковном Ногинске выследили по камерам и поймали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в покушениях на кражи денежных средств.

- Злоумышленник с помощью садовой тяпки 4 раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на ул. 3 Интернационала. После того, как срабатывала сигнализация, неизвестный скрывался с места происшествия, – сообщила подробности начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный заявил, что ему нужны были деньги, но другого способа их заработать он не нашел. Он украл садовую тяпку у местного жителя, и отправился на дело.

- Да, ранее судим за кражу, - подтвердил во время допроса подозреваемый.

В отношении задержанного следователь возбудил уголовное дело "покушение на кражу". Санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Отметим, что благодаря современным экспертизам, камерам и другим техническим средствам сотрудники СК, МВД и ФСБ России стали задерживать до 99 процентов преступников.

- По итогам первого квартала 2020 года следственными органами СК России раскрыто 185 (97,4%) убийств, 85 (98,8%) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 134 (99%) изнасилований. Удалось раскрыть 1912 преступлений прошлых лет (больше на 12%, чем в аналогичный период прошлого года). Столь масштабные успехи достигнуты в первую очередь благодаря новейшим подходам к расследованию преступлений, подкрепленным слаженным взаимодействием с оперативными подразделениями МВД России и ФСБ России, - заявил на прошедшем оперативном заседании в формате видео-конференц-связи глава СК Александр Бастрыкин.

Мигрант с садовой тяпкой вскрывал в Ногинске банкоматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Меня выгнали, а к ней зашли еще четверо»: обвиняемый в групповом изнасиловании просит помощи у фигуранта дела Шурыгиной
20-летний Ислам из Набережных Челнов уверяет, что он пьяную девушку и пальцем не трогал, известный самарский правозащитник Сергей Семенов сейчас разбирается в ситуации
Новости 24
В техникумах защиты и экзамены разрешили проводить дистанционно
Ученые: пандемия ухудшит уровень образования школьников
В России более сотни человек скончались от коронавируса за сутки
Росстат представит статистику по смертности от новообразований
МВД попросило открыть ведомству доступ к банковской тайне
В Германии банда напала с ножами на прохожих
Внезапное желание угостить коллег кофе сделало мужчину миллионером
Курс рубля на 29 апреля 2020 года: доллар упал до 73,67 рубля, евро – 79,97 рубля
Россияне стали активнее пить суррогатный алкоголь
Кинотеатры и стоматологические клиники смогут временно не платить за аренду имущества
Роспотребнадзор: в России проведено свыше 3,3 млн тестов на коронавирус
Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголя
Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России
Ряд стран может отказаться от поставок лекарств в Россию из-за коронавируса
Молодой доктор умер от коронавируса накануне своей свадьбы
На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян
Европейские туристы массово собрались посетить Россию
Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса
Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции
В США стартовал поэтический проект на русском языке о коронавирусе