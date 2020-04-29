Американский «перевал Дятлова»: пятеро молодых людей пошли в горы и стали загадочно умирать один за другим

Морозной зимой они отправились в горы. Все — молодые, сильные, спортивного сложения. И на заснеженном перевале с ними что-то случилось. У них была еда и спички, однако ребята просто медленно умирали один за другим от холода и голода… Мистический сюжет может показаться знакомым. Американцы так и называют эту историю: «Наш перевал Дятлова». Это тоже произошло в феврале, только не в 1959-м, как в СССР, а в 1978-м, и участников необъяснимых событий было не девять, а пять. Что же случилось тогда в Калифорнии?

ВСЕ С «ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИКИ»

Действующие лица — группа друзей из Юба-Сити (городок в северной, малонаселённой части Калифорнии):

1. Джек Хьюэтт, 24 года.

2. Билл Стерлинг, 29 лет. Как и Хьюэтт, с лёгкой умственной отсталостью.

3. Джек Мадруга, 30 лет. Ему принадлежал безмолвный свидетель драмы — автомобиль «Меркьюри-Монтего» 1969 года.

4. Тед Вайр, 32 года. Подобно Мадруге, в школе был признан «плохо обучаемым» (ещё один деликатный синоним небольшой умственной отсталости).

5. Гэри Матиас, 25 лет. Самый интересный персонаж. Имел проблемы с наркотиками и с психикой. Несмотря на это, был призван в армию. В первый же год ему диагностировали шизофрению и комиссовали. Тем не менее, Гэри был самым изобретательным из всей компании и умел обращаться с оружием. Забегая вперёд — его тела, в отличие от других, так и не нашли…

Розыскной лист на Гэри Матиаса, здесь есть его фото времён военной службы.

Все были не мальчиками, однако жили с родителями. У нас бы «пять шизиков», наверное, стали изгоями, но в США уже в те годы существовали программы интеграции подобных людей в общество. Все пятеро вели насыщенную жизнь, были профессиональными баскетболистами. На следующий день после похода в горы - 25 февраля 1978 года - их команду ждал первый матч на чемпионате среди молодых спортсменов с умственной отсталостью. Но на эту игру «Пятёрка» (так американские детективы прозвали группу пропавших) не попала.

Вечером предыдущего дня, 24 февраля, все пятеро поехали в соседний городок Чико — посмотреть матч студенческого турнира по баскетболу, зарядиться спортивным духом. Всю дорогу вёл машину Мадруга (водительские права были только у него и Матиаса, но парень не позволял никому садиться за руль своего верного «Монтего»).

После игры, часов в 10 вечера, Пятёрка зашла в продмаг в пригороде Чико. Купили закуску, пакеты с молоком (никакого алкоголя, ведь завтра игра - в общем, мотив с пьяной дракой исключается).

Живыми с тех пор их никто не видел.

БЕЖИМ ПРОЧЬ ОТ ДОМА

Что произошло далее — можно лишь гадать. 25 февраля их пустой «Монтего» нашли на перевале в горах. Это в 110 км от Чико и вдалеке от любого прямого пути между этим городом и их родным Юба-Сити.

Машина выглядела примерно так. Машина ребят была двухцветная, бело-бирюзовая.Фото: wikimedia.org

Шерифы сперва не поняли, чья эта легковушка. Может, кто-то просто в поход ушел. Пару дней обменивались депешами с соседними графствами. Наконец соотнесли это с информацией о пропаже пяти баскетболистов. Родители хватились той же ночью, но никому и в голову не пришло искать сыновей так далеко. Ни о каких планах «съездить на природу» те не говорили, тёплой одежды не имели. Мадруга вообще ненавидел холод и никогда не бывал в горах…

Поиски близ места пропажи и детальный осмотр автомобиля начались лишь 28 февраля. Результаты обескураживали. «Монтего» был исправен, завёлся с пол-оборота, оставалась ещё четверть бака бензина. Да, накануне прошёл буран, машина добралась до верхней точки перевала (1,2 км над уровнем моря) и увязла в снегу. Но опытные рейнджеры были уверены: пятеро крепких парней могли бы легко вытолкать «тачку» на твердую дорогу. И вернуться обратным маршрутом, раз уж перевал занесло.

Ключи зажигания отсутствовали. Двери были не заперты, водительское стекло приспущено. «Наш сын особенный, но за машиной следил, всё закрыл бы», — уверяли родители Мадруги. Получается, если и уходили, то быстро и надеясь вернуться. Еще деталь: путь в горы тяжелый, но на днище легковушки — ни одной свежей царапины или следов грязи. Мадруга, никогда не бывавший здесь, настолько хорошо вел в темноте? Или за рулем сидел кто-то не из Пятерки, отлично знавший дорогу?..

И ещё деталь. Тем же вечером один местный житель ехал через роковой перевал, почувствовал сильную боль в сердце, вынужден был остановиться, провел в машине всю ночь как раз недалеко от места пропажи парней. В полубреду различил в темноте странную процессию: люди с огнями, какая-то женщина, не ответившая на его крик о помощи… Кто это? Связаны ли с Пятеркой? Бог весть…

Все следы замёл снег. Рейды по окрестностям ничего не дали.

ТАЙНА ОХОТНИЧЬЕГО ДОМИКА

4 июня 1978 года группа рейнджеров заглянула в один из «горных приютов» — так в США называют трейлеры на колёсах на укромной поляне, которыми могут пользоваться лесничие во время дальних походов. Окно избушки было разбито, видимо, кто-то пытался попасть внутрь. В нос рейнджерам ударил смрад.

На кушетке лежал труп (позднее опознанный как Тед Вайр), завернутый в восемь простыней. Его ноги были обморожены, началась гангрена, так что вряд парень укутался сам — это вызвало бы сильнейшую боль. Значит, кто-то его завернул. Спасая от холода?

В кладовке — спички и припасы, которых Пятерке хватило бы на пару месяцев, баллон с газом для обогрева домика или приготовления пищи. Ничего не тронуто, кроме нескольких банок консервов. Хотя, как установили медэксперты, Вайр был жив ещё 13 недель с момента попадания в домик. Умер, вероятно, от голода, весил 90 кг, перед смертью — 45.

По прямой от места обнаружения автомобиля Пятерки до охотничьего домика — 31 км! Стали прочесывать местность. В 18 км (то есть примерно на полпути между домиком и брошенной машиной) нашли тела Мадруги и Стерлинга. Возможная причина смерти — переохлаждение.

В 3,2 км от трейлера обнаружились фрагменты позвоночника и одежды Джека Хьюэтта. При этом его череп находился ещё сотней метров дальше. Происки диких зверей... или кого-то еще?

Конечно, всё можно объяснить естественными причинами. Почему-то (почему?) Пятерка оставила машину и двинулась в сторону дома пешком. В пути двое насмерть замерзли. Остальные с тяжелыми обморожениями дотащились до охотничьего трейлера. Припасы не взяли, думая, что это частная собственность и их могут наказать. Оставив Вайра, который уже не мог ходить, Хьюэтт попытался выйти к людям, но встретил лишь… медведя-шатуна…

Тело пятого из группы - Гэри Матиаса - так и не нашли. Он до сих пор числится пропавшим без вести.

ИТОГО. ЧТО ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ИХ УБИЛО?

Александр Невеев, кандидат психологических наук:

Есть две версии — банальная и оккультная

- Почему они покинули исправную машину? Не тронули провизию в домике? Не пытались развести костёр, замерзая в лесу? Все эти вопросы можно задавать только интеллектуально полноценному человеку, способному мыслить здраво, - говорит наш эксперт. - А тут, вероятно, ключевую роль сыграли ментальные особенности ребят. Родные Теда Вайра вспоминали, что он мог серьёзно спросить: почему мы не едем, почему встали под знаком «стоп»? Можете представить, как способен чудить такой человек в экстремальной ситуации…

Думаю, случившееся можно объяснить стечением обстоятельств. Сперва поняли, что заехали не туда. Стали выяснять, кто виноват. Поссорились. Предположим, двое в сердцах сказали: «Вы идиоты, мы сваливаем». Ушли. Остальные бросились их догонять. Повалил снег. В темноте заблудились. Наткнулись на домик. Но постепенно умерли один за другим от голода и переохлаждения на фоне сильнейшего стресса.

Впрочем, есть и другая версия: секта.

- Заметной частью потока колонистов, осваивавших Америку, являлись адепты всевозможных религиозных культов, - продолжает комментировать наш эксперт. - Многие из них были откровенно изуверскими, даже с властями «демократических» США уживались плохо, бежали в самые медвежьи углы. И кое-где сохранились до сих пор.

«Особенные» люди легко внушаемы. Допустим, Пятёрке кто-то пообещал: приезжайте в глухое место, проведем обряд, и вы победите на матче. А в лесу их принесли в жертву на языческом капище. Простыни, намотанные на Вайра, могли быть не заботой друзей, а частью какого-то безумного обряда. Не даром случайный свидетель вспоминал: через перевал в час исчезновения ребят двигалась странная процессию… Что же произошло на самом деле — мы, как и в случае с перевалом Дятлова, боюсь, не узнаем.