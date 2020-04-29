В Москве скончался личный пилот Путина

В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Мужчина ушел из жизни внезапно, ничего не предвещало беды. Его сын Ярослав почувствовал неладное, когда не смог дозвониться до своего отца. Отправившись навестить Григория Николаевича, сын обнаружил его мертвым в своей квартире, где пилот проживал один. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть летчика. Тело Григория Николаевича было направленно в морг, где судмедэкспертиза должна установить точные причины смерти мужчины.

- Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел «из неба», но продолжил работать в специальном лётном отряде «Россия» уже на земле, - рассказал KP.RU сын летчика Ярослав.

Григорий Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, которым летал еще первый президент Борис Ельцин. Уже тогда коллеги и руководители Григория Николаевича отзывались о нем исключительно как о профессионале высочайшего класса, налетавшем к тому времени свыше 15 тысяч часов. А сам Борис Николаевич всегда спрашивал «где Григорий», когда приезжал на рейс, ну и параллельно справлялся о его здоровье. Позже Григорий Николаевич стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина. В 2005 году именитый пилот завершил свою летную карьеру, но остался работать «на земле» в специальном летном отряде «Россия».

Самолет летного отряда "Россия".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какое-то время он также работал в Росавиации. Он очень любил свою работу и был настоящим профессионалом. Но в тоже время был очень сдержанным и не особо болтливым человеком даже дома. Тем более, что его работа была связана с секретностью, и он всегда подходил к этому очень серьезно. Поэтому рассказывал только какие-то общие вещи, в целом всегда тепло отзывался о своих «пассажирах». И всегда уезжал на рейс и возвращался с него в приподнятом и позитивном настроении, - вспоминает Ярослав.