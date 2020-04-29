2020-04-29T12:20:10+03:00
Общество

В Москве скончался личный пилот Путина

За время летной карьеры пилот успел поработать на бортах Бориса Ельцина и Владимира Путина
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Григорий Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа.Григорий Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед. Мужчина ушел из жизни внезапно, ничего не предвещало беды. Его сын Ярослав почувствовал неладное, когда не смог дозвониться до своего отца. Отправившись навестить Григория Николаевича, сын обнаружил его мертвым в своей квартире, где пилот проживал один. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть летчика. Тело Григория Николаевича было направленно в морг, где судмедэкспертиза должна установить точные причины смерти мужчины.

- Папа до последнего дня не расставался с любимой работой. В 2005 году по возрасту отец ушел «из неба», но продолжил работать в специальном лётном отряде «Россия» уже на земле, - рассказал KP.RU сын летчика Ярослав.

Григорий Белодед работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, которым летал еще первый президент Борис Ельцин. Уже тогда коллеги и руководители Григория Николаевича отзывались о нем исключительно как о профессионале высочайшего класса, налетавшем к тому времени свыше 15 тысяч часов. А сам Борис Николаевич всегда спрашивал «где Григорий», когда приезжал на рейс, ну и параллельно справлялся о его здоровье. Позже Григорий Николаевич стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина. В 2005 году именитый пилот завершил свою летную карьеру, но остался работать «на земле» в специальном летном отряде «Россия».

Самолет летного отряда "Россия". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет летного отряда "Россия".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какое-то время он также работал в Росавиации. Он очень любил свою работу и был настоящим профессионалом. Но в тоже время был очень сдержанным и не особо болтливым человеком даже дома. Тем более, что его работа была связана с секретностью, и он всегда подходил к этому очень серьезно. Поэтому рассказывал только какие-то общие вещи, в целом всегда тепло отзывался о своих «пассажирах». И всегда уезжал на рейс и возвращался с него в приподнятом и позитивном настроении, - вспоминает Ярослав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 220 тысяч россиян вернулись на родину с 18 марта
Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
У Бориса Джонсона родился сын
Аналитики назвали самые популярные развлечения на карантине
Свидетельство о рождении могут начать выдавать онлайн
Опрос показал отношение пенсионеров к сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область
Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции
Не видать президентского кресла: Экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании
Регионы получили деньги на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»
RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу
Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой