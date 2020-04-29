В Москве коронавирус «спас» преступницу из Киргизии от тюрьмы

Необычная ситуация сложилась вокруг 41-летней уроженки Киргизии Миргуль М.* Уже несколько лет в родной стране ее разыскивает полиция за экономические преступления. Женщина находится в статусе обвиняемой и подсудимой. Правоохранительные органы республики даже объявили Миргуль в международный розыск. Женщина бегала несколько лет, пока в Москву не пришел коронавирус. Днем 23 апреля беглянка почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью в больницу, где ее госпитализировали с подозрением на covid-19.

- Больница отчиталась по поступившим с подозрением на коронавирус гражданам. Оперативники проверяли списки и обнаружили среди имен преступницу, 41-летнюю Миргуль М.*, находящуюся в федеральном розыске. Из-за подозрения на вирус женщину невозможно сейчас задержать, продолжительное время она будет находится в больнице, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время Миргуль отдыхает от тягот жизни беглянки на больничной койке. Диагноз женщине до сих пор не поставили, врачи занимаются ее здоровьем. Полицейские, в свою очередь, очень ждут скорейшего выздоровления преступницы, чтобы с чистой совестью и без риска для ее здоровья и здоровья окружающих, задержать сбежавшую от правосудия женщину.

*Имя изменено