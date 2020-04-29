2020-04-29T13:06:30+03:00
Происшествия

В Москве коронавирус «спас» преступницу из Киргизии от тюрьмы

Женщина скрывалась от следствия в Москве, а когда ее все-таки нашли, то она лежала в одной из больниц с подозрением на коронавирус
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полиция задержит преступницу прямо на выходе из больнице, а пока ей предстоит лечение.Полиция задержит преступницу прямо на выходе из больнице, а пока ей предстоит лечение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Необычная ситуация сложилась вокруг 41-летней уроженки Киргизии Миргуль М.* Уже несколько лет в родной стране ее разыскивает полиция за экономические преступления. Женщина находится в статусе обвиняемой и подсудимой. Правоохранительные органы республики даже объявили Миргуль в международный розыск. Женщина бегала несколько лет, пока в Москву не пришел коронавирус. Днем 23 апреля беглянка почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью в больницу, где ее госпитализировали с подозрением на covid-19.

- Больница отчиталась по поступившим с подозрением на коронавирус гражданам. Оперативники проверяли списки и обнаружили среди имен преступницу, 41-летнюю Миргуль М.*, находящуюся в федеральном розыске. Из-за подозрения на вирус женщину невозможно сейчас задержать, продолжительное время она будет находится в больнице, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время Миргуль отдыхает от тягот жизни беглянки на больничной койке. Диагноз женщине до сих пор не поставили, врачи занимаются ее здоровьем. Полицейские, в свою очередь, очень ждут скорейшего выздоровления преступницы, чтобы с чистой совестью и без риска для ее здоровья и здоровья окружающих, задержать сбежавшую от правосудия женщину.

*Имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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