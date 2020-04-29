Французы свернули свой футбольный чемпионат. Англия, Италия и Испания собираются доиграть

Открытый футбол - это когда обе команды попеременно атакуют с равными шансами забить гол. Приблизительная такая же ситуация в период пандемии сложилась и в футболе в целом. Коронавирус остановил все соревнования, но через месяц футболисты некоторых стран вышли на тренировки, кое-кто уже объявил о возобновлении своих первенств, но вот пошла ответная атака…

Первыми свой национальный чемпионат еще в начале апреля окончательно остановили бельгийцы, за что им досталось от УЕФА. Следующими на выход встали голландцы. Но ситуация вскоре изменилась, и Европейская ассоциация футбола уже официально разрешила завершать свои первенства, если нет другого выхода.

И вот вчера о прекращении своего чемпионата заявили французы. Собственно, сами футболисты здесь ни при чем. Премьер-министр Франции объявил, что в стране все массовые мероприятия останутся под запретом до 1 сентября. Конечно, французские футбольные чиновники еще надеются как-то спасти ситуацию и судорожно ищут вариант В… Но событие все равно знаковое, ведь французская Ла Лига входит в пятерку крупнейших чемпионатов Европы, а значит с них могут взять пример и другие страны.

Уже пишут, что Франция подложила фитиль под футбольную Европу. К примеру, немцы, собиравшиеся в мае продолжить первенство Бундеслиги, оказались в подвешенном состоянии – против продолжения чемпионата выступила полиция Германии, ответственная за режим самоизоляции в стране.

На французов пристально смотрят и из Италии, где уже объявили о послаблении карантина. Об официальных встречах речь пока не идет, но с середины мая могут разрешить тренироваться в командах. Но, глядя на французский опыт, могут и этого не разрешить.

В Испании, которая наряду с Италией сильнее всего пострадала от эпидемии, все же собираются доиграть чемпионат. Премьер-министр Испании Педро Санчес вчера заявил, что 4 мая футболисты смогут индивидуально заниматься на клубных базах, а с 18 мая начать тренировки в небольших группах. К полноценной подготовке спортсмены смогут перейти 1 июня. 4 июня может быть возобновлен чемпионат Испании при пустых трибунах. Но дату рестарта могут сдвинуть на 12 число.

На родине футбола тоже многие спешат вернуть к жизни популярную игру, вспоминая о старой поговорке: «Если в Англии отменить собачьи бега и футбол, то случится революция». Пока датой рестарта чемпионата АПЛ называют 8 июня. Но здесь не форсировать события просят сами клубы, представители которых заявляют, что начинать тренировки в мае еще очень опасно.

Словом, борьба с коронавирусом идет с переменным успехом. Открытый футбол…

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