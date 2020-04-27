Возобновление чемпионатов после карантина: С партнерами не разговаривать, в соперников не плевать

Первыми, еще в середине марта, попытались возобновить свой чемпионат страны по баскетболу японцы. Но после того, как несколько игр было проведено без зрителей, в стране началась вторая волна эпидемии, и соревнования пришлось остановить во второй раз.

И вот на прошлой неделе появились сообщения, что в Европе собираются возобновить сразу несколько национальных чемпионатов по футболу. Первыми из самоизоляции на поле вышли футболисты австрийского клуба ЛАСК из города Линц, который лидирует в первенстве. Правда, им пока разрешили заниматься в группах не более 6 человек и держать дистанцию друг от друга. Тем ни менее лед тронулся.

А буквально через два дня свои тренировки начали сразу два чешских клуба - «Славия» и «Млада-Болеслав», где уже разрешили заниматься группами по 8 человек. Заговорили о том, что в мае может возобновиться и футбольный чемпионат Германии. Правда, немецкая полиция, ответственная за самоизоляцию в стране, выступила против этого.

Зато в Южной Корее, которая одна из первых столкнулась с коронавирусом, рестарт футбольного чемпионата уже наметили на 8 мая. Но вводятся серьезные ограничения. Футболистам не только запретили плеваться в соперников, но даже пожимать руки перед игрой и разговаривать друг с другом во время матча. При этом все тренеры и обслуживающий персонал команд должен быть в масках.

«Если не плеваться во время игры, для нас не составляет никаких проблем, то запретить разговаривать с товарищами по команде просто невозможно. Если мы не можем общаться на поле, мы можем вообще не играть», - приводят СМИ слова капитана "Инчхон Юнайтед" Ким До Хё.

Но самый сложный путь возвращения футбола на стадионы будет проходить Италия, которая больше всего пострадала от коронавируса, и где эта игра суперпопулярна.

Вчера, 26 апреля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая. А это значит, что с этой даты футболисты смогут тренироваться индивидуально на спортивных базах, а через две недели — приступить к командным тренировкам, но соблюдая дистанцию.

Следующий этап смягчения карантина запланирован еще через один 14-дневный цикл - на 2 июня. Тогда уже, предположительно, можно будет проводить матчи при пустых трибунах. А вот для болельщиков стадионы могут быть закрыты вплоть до 2021 года. Ожидается, что именно с этого дня можно будет проводить официальные матчи. Зрителей на стадионы не будут пускать вплоть до конца 2020 года.

Но министр спорта Италии Винченцо Спадафора не столь оптимистичен.

- Мы возобновим тренировки по командным видам спорта с 18 мая, но только в том случае, если условия охраны и безопасности футболистов будут подтверждены в течение следующих нескольких недель. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но должен сказать, что должны быть приняты жесткие и определенные протоколы в отношении безопасности спортсменов. На нас оказывается очень сильное давление, чтобы возобновить работу. Мы понимаем, что мир футбола заслуживает уважения и поддержки, так как это один из крупнейших экономических ресурсов в стране. Но нет уверенности, что сезон возобновится. Мы должны заслужить эту возможность правильным поведением, — заявил министр.

Всего же эксперты определяют пять этапов снятия карантина в спорте.

1. Разрешение заниматься индивидуально – апрель - июнь в разных странах.

2. Проведение тестовых матчей без зрителей – лето этого года.

3. Проведение официальных матчей без зрителей – конец лета. И только в том случае, если возобновиться авиасообщение.

4. Появление первых зрителей в ВИП-секторах с соблюдением всех мер предосторожности – конец года.

5 Полное открытие трибун – предположительно 2021 год, когда появится вакцина и коллективный иммунитет.

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